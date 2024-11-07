Эрдоган рассказал Макрону о планах вступить в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях саммита Европейского политического сообщества в Венгрии.

На встрече, как сообщается, обсуждались двусторонние отношения и актуальные вопросы региональной и международной повестки, включая войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Эрдоган подтвердил приверженность Анкары курсу на полноправное членство в ЕС и выразил надежду на активизацию процесса. Он отметил, что для Турции ключевыми задачами остаются обновление Таможенного союза с ЕС и введение безвизового режима для граждан Турции.