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Трамп пойдет на Тегеран
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Трамп пойдет на Тегеран

Эрдоган рассказал Макрону о планах вступить в ЕС

7 ноября 2024, 22:40 1143

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях саммита Европейского политического сообщества в Венгрии.

На встрече, как сообщается, обсуждались двусторонние отношения и актуальные вопросы региональной и международной повестки, включая войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Эрдоган подтвердил приверженность Анкары курсу на полноправное членство в ЕС и выразил надежду на активизацию процесса. Он отметил, что для Турции ключевыми задачами остаются обновление Таможенного союза с ЕС и введение безвизового режима для граждан Турции.

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