Трамп заявил: С Путиным поговорим

Трамп неоднократно говорил о том, что закончит войну России против Украины в течение первых 24 часов после того, как станет президентом. Об этом он писал на своей странице в его собственной соцсети Truth в январе 2023 года, говорил в марте 2023 года на митинге в Техасе и дважды — в марте и в июле того же года — в интервью Fox News.

«Я хорошо знаю Зеленского, и Путина тоже, даже лучше. У меня были хорошие, очень хорошие отношения с обоими. Я бы сказал Зеленскому: «Хватит. Нужно заключить сделку». Я бы сказал Путину: «Если ты не заключишь сделку, мы дадим ему многое. Мы дадим Украине больше, чем они когда-либо получали, если понадобится». Я разберусь за один день. За один день», — ответил Трамп на вопрос журналистки Fox News Марии Бартиромо о том, как он собирается исполнить своё обещание.

В сентябре 2023-го он снова сказал, что собирается заставить Путина и Зеленского заключить сделку. «Я бы пригласил Путина в комнату. Я бы пригласил Зеленского в комнату. Затем я бы собрал их вместе. И мы бы заключили сделку», — заявил он в интервью NBC. О какой именно сделке идёт речь, Трамп не говорит.

В сентябре 2024 года республиканец скорректировал свои обещания: 24 часа после инаугурации превратились в «до того, как я вступлю в должность президента», то есть до 20 января 2025 года. Об этом Трамп заявил, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка — всё ещё без какой-либо конкретики.