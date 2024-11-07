Зеленский: «Теневой флот России заработал больше, чем вся помощь Украине»

«Партнерам на саммите я приводил пример «теневого» флота России, который идет по водам стран ЕС, стран НАТО. Российский «теневой» флот, зарабатывающий $11-12 млрд в месяц. Умножаем на 12 месяцев, потом еще 12 месяцев. И я вас прошу только эти деньги сравнить с тем, сколько Украина получила помощи. Благодарны за все, без упреков. Но только один «теневой» флот РФ, в отношении которого не были введены санкции, заработал за почти три года войны больше, чем вся помощь всего мира Украине в этой войне», - сказал украинский президент на пресс-конференции в Будапеште.

Только один «теневой» флот России заработал за почти три года больше, чем вся помощь всего мира Украине в войне, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября прокомментировал обещание избранного президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине за 24 часа.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что если станет президентом США, то завершит войну в Украине всего за сутки.

«Я уверен, что быстрое окончание войны – это потери... если это просто быстро, то это потери для Украины. Я просто по-другому пока не понимаю, как это. Может, мы чего-то не знаем, не видим. Так бывает. Надо немного времени», - сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что еще не говорил об этом с Трампом, но выслушает соответствующие предложения нового президента США позже. «Одно понятно мне, что он действительно хочет окончания», - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне России в Курской области, уже есть потери: «11 тысяч северокорейских солдат на сегодня присутствуют на территории РФ, в приграничье с Украиной, а именно в Курской области. Часть этих войск уже участвовала в боевых действиях против украинских военных, есть уже потери».

Президент Украины уточнил, что «есть страны, которые отреагировали на это громко, есть страны, которые отреагировали тихо и которые не отреагировали».

Сейчас мы предупреждаем и считаем, если мы не будем использовать политическое давление и соответствующее оружие на РФ, то следующим шагом может быть гораздо большее использование северокорейского контингента. Потому что (президент России Владимир) Путин всегда смотрит, какая реакция мира. Я считаю, на сегодня она недостаточна», - подытожил Зеленский.