USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Трамп пойдет на Тегеран
Новость дня
Трамп пойдет на Тегеран

Зеленский: «Теневой флот России заработал больше, чем вся помощь Украине»

ОБНОВЛЕНО 23:40
7 ноября 2024, 23:40 1417

Только один «теневой» флот России заработал за почти три года больше, чем вся помощь всего мира Украине в войне, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Партнерам на саммите я приводил пример «теневого» флота России, который идет по водам стран ЕС, стран НАТО. Российский «теневой» флот, зарабатывающий $11-12 млрд в месяц. Умножаем на 12 месяцев, потом еще 12 месяцев. И я вас прошу только эти деньги сравнить с тем, сколько Украина получила помощи. Благодарны за все, без упреков. Но только один «теневой» флот РФ, в отношении которого не были введены санкции, заработал за почти три года войны больше, чем вся помощь всего мира Украине в этой войне», - сказал украинский президент на пресс-конференции в Будапеште.

*** 23:21

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября прокомментировал обещание избранного президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине за 24 часа.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что если станет президентом США, то завершит войну в Украине всего за сутки.

«Я уверен, что быстрое окончание войны – это потери... если это просто быстро, то это потери для Украины. Я просто по-другому пока не понимаю, как это. Может, мы чего-то не знаем, не видим. Так бывает. Надо немного времени», - сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что еще не говорил об этом с Трампом, но выслушает соответствующие предложения нового президента США позже. «Одно понятно мне, что он действительно хочет окончания», - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне России в Курской области, уже есть потери: «11 тысяч северокорейских солдат на сегодня присутствуют на территории РФ, в приграничье с Украиной, а именно в Курской области. Часть этих войск уже участвовала в боевых действиях против украинских военных, есть уже потери».

Президент Украины уточнил, что «есть страны, которые отреагировали на это громко, есть страны, которые отреагировали тихо и которые не отреагировали».

Сейчас мы предупреждаем и считаем, если мы не будем использовать политическое давление и соответствующее оружие на РФ, то следующим шагом может быть гораздо большее использование северокорейского контингента. Потому что (президент России Владимир) Путин всегда смотрит, какая реакция мира. Я считаю, на сегодня она недостаточна», - подытожил Зеленский.

Зеленский: «Теневой флот России заработал больше, чем вся помощь Украине»
Зеленский: «Теневой флот России заработал больше, чем вся помощь Украине» ОБНОВЛЕНО 23:40
7 ноября 2024, 23:40 1418
Израиль ювелирно зачищает Сирию
Израиль ювелирно зачищает Сирию третья мировая; все еще актуально
7 ноября 2024, 17:57 3571
Лига Европы: «Карабах» обыграл чемпиона Норвегии!
Лига Европы: «Карабах» обыграл чемпиона Норвегии! Супергол Торала Байрамова; фото, видео, обновлено 23:40
7 ноября 2024, 23:40 5950
Путин о долларе, и еще раз о долларе
Путин о долларе, и еще раз о долларе ОБНОВЛЕНО 23:59
7 ноября 2024, 23:59 5199
McDonald’s Азербайджан открыл новый ресторан в Ağ Şəhər
McDonald’s Азербайджан открыл новый ресторан в Ağ Şəhər
7 ноября 2024, 17:40 1763
Трамп заявил: С Путиным поговорим
Трамп заявил: С Путиным поговорим ОБНОВЛЕНО 00:04
00:04 1577
Скандал между Израилем и Францией: Париж вызывает посла
Скандал между Израилем и Францией: Париж вызывает посла
7 ноября 2024, 22:12 2558
Убит российский генерал. Его обвиняли в пытках сотен людей
Убит российский генерал. Его обвиняли в пытках сотен людей
7 ноября 2024, 21:32 4496
Ильхам Алиев создал грандиозный холдинг в Азербайджане
Ильхам Алиев создал грандиозный холдинг в Азербайджане
7 ноября 2024, 20:04 6805
Напряженные переговоры. Подпишут ли в Баку соглашение на 1 триллион долларов?
Напряженные переговоры. Подпишут ли в Баку соглашение на 1 триллион долларов? главное на этот час; все еще актуально
7 ноября 2024, 16:58 6315
Где в Азербайджане принимают карты «Мир»?
Где в Азербайджане принимают карты «Мир»?
7 ноября 2024, 20:27 3413

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: «Теневой флот России заработал больше, чем вся помощь Украине»
Зеленский: «Теневой флот России заработал больше, чем вся помощь Украине» ОБНОВЛЕНО 23:40
7 ноября 2024, 23:40 1418
Израиль ювелирно зачищает Сирию
Израиль ювелирно зачищает Сирию третья мировая; все еще актуально
7 ноября 2024, 17:57 3571
Лига Европы: «Карабах» обыграл чемпиона Норвегии!
Лига Европы: «Карабах» обыграл чемпиона Норвегии! Супергол Торала Байрамова; фото, видео, обновлено 23:40
7 ноября 2024, 23:40 5950
Путин о долларе, и еще раз о долларе
Путин о долларе, и еще раз о долларе ОБНОВЛЕНО 23:59
7 ноября 2024, 23:59 5199
McDonald’s Азербайджан открыл новый ресторан в Ağ Şəhər
McDonald’s Азербайджан открыл новый ресторан в Ağ Şəhər
7 ноября 2024, 17:40 1763
Трамп заявил: С Путиным поговорим
Трамп заявил: С Путиным поговорим ОБНОВЛЕНО 00:04
00:04 1577
Скандал между Израилем и Францией: Париж вызывает посла
Скандал между Израилем и Францией: Париж вызывает посла
7 ноября 2024, 22:12 2558
Убит российский генерал. Его обвиняли в пытках сотен людей
Убит российский генерал. Его обвиняли в пытках сотен людей
7 ноября 2024, 21:32 4496
Ильхам Алиев создал грандиозный холдинг в Азербайджане
Ильхам Алиев создал грандиозный холдинг в Азербайджане
7 ноября 2024, 20:04 6805
Напряженные переговоры. Подпишут ли в Баку соглашение на 1 триллион долларов?
Напряженные переговоры. Подпишут ли в Баку соглашение на 1 триллион долларов? главное на этот час; все еще актуально
7 ноября 2024, 16:58 6315
Где в Азербайджане принимают карты «Мир»?
Где в Азербайджане принимают карты «Мир»?
7 ноября 2024, 20:27 3413
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться