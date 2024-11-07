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Гурбан Гурбанов о победе «Карабаха» в Норвегии

Отдел спорта
00:21 1442

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу команды над «Буде-Глимтом» (2:1) в Лиге Европы.

«В первую очередь поздравляю моих футболистов. Мы проделали долгий путь. Команда проиграла первые три матча. Это все давило на футболистов. Но мы перед игрой поговорили, сказали, что сможем! Могли проиграть, но бороться должны были до конца. Спасибо футболистам, что бились. 

Играли против очень хорошей команды. Соперник и в целом норвежский футбол находятся в развитии. Возможно, они сегодня не заслуживали поражения. Искренне желаю ей удачи. Видна хорошая тренерская работа, дисциплина.

В такой день, в День Победы, весь Азербайджан ждал от нас победы. Слава Аллаху, мы сегодня выиграли! Всех поздравляю!

Благодарю наших болельщиков, которые приехали из Америки. Из Бостона. Они привезли нам подарки. Посещают все наши матчи. От имени клуба благодарю их», - поделился он.

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