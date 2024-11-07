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Трамп пойдет на Тегеран
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Трамп пойдет на Тегеран

Макрон: «Мир состоит из травоядных и хищников»

00:23 777

Европейцы не должны "вечно делегировать" собственную безопасность американцам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Будапеште на саммите Европейского политического сообщества, созданного в 2022 году по его инициативе.

"Трамп будет защищать интересы американцев. Вопрос в том, готовы ли мы защищать интересы европейцев", - сказал Макрон.

Также он считает, что Европа должна основательнее отстаивать свои интересы в конкуренции с США и Китаем.

Макрон назвал избрание Дональда Трампа президентом США "историческим моментом" для европейцев и призвал участников саммита защищать "национальные и европейские интересы, (...) интересы экономические и стратегические". По его мнению, Европейскому союзу необходимо воспринимать себя как "независимую державу", восстановить контроль над геополитикой и больше его никому не делегировать.

Президент Франции, обратившись к руководителям европейских стран, отметил, что в этот момент перед европейцами встает вопрос, хотят ли они "читать историю, которую пишут другие, (...) или хотят писать историю сами". "Мир состоит из травоядных и хищников. Если мы решим остаться травоядными, хищники победят, и мы станем для них рынком", - резюмировал Макрон.

"Было бы неплохо стать всеядными. Я не хочу быть агрессивным, я просто хочу, чтобы мы умели защитить себя по этим вопросам", - сказал французский лидер. При этом он призвал европейских лидеров быть "разумными, амбициозными и решительно настроенными после американских выборов".

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