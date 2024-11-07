Путин может первым позвонить Трампу

Пока «нет понимания», когда может состояться разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Путин заявил, что не считает зазорным и самому позвонить Трампу. Теоретически Путин может позвонить Трампу, но надо посмотреть, как дальше будут развиваться события», - заявил Песков.

Он добавил, что поздравление Путиным Трампа с победой на выборах в ходе сессии Валдая «можно считать официальным».

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп высказался о перспективах контактов с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я думаю, мы поговорим», - ответил Трамп в ответ на соответствующий вопрос.