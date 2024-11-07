Будут ли США выводить войска из Сирии?

Хотя США ранее принимали решение о выводе войск из Сирии, на практике этого не произошло, заявил пресс-секретарь Министерства обороны Турции Зеки Актюрк на пресс-конференции.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что США после выборов президента могут рассмотреть вопрос о выводе своих воинских контингентов из Ирака и Сирии.

«Мы внимательно следим за всеми событиями в нашем регионе, связанными с обороной и безопасностью, и принимаем соответствующие меры. США действительно принимали решение о выводе своих войск из Сирии, но на деле этого не произошло. Важно смотреть не на слова, а на действия. От дружественных и союзных стран мы ожидаем прекращения помощи и поддержки террористам Рабочей партии Курдистана (РПК), а также искренней поддержки нашей борьбы с терроризмом», - отметил Актюрк.

Он также добавил, что после выборов в США «не будет проблем» с поставками Турции истребителей F-16: «Контракты по поставкам F-16 были подписаны, и процесс развивается в положительном ключе. Турецко-американские отношения, несмотря на возникающие время от времени проблемы, основаны на общих ценностях и интересах.

Наши страны являются важнейшими членами НАТО — самой мощной в мире организации безопасности, действующей уже 75 лет. Мы уверены, что отношения между Турцией и США будут развиваться на основе стратегического партнерства, независимо от результатов выборов в США», - сказал Актюрк.