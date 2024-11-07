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Бахчели: «Говорят, что новая Конституция ради переизбрания Эрдогана…»

01:48 780

Глава ультраправой Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели заявил, что цель принятия новой Конституции в Турции – «Избавление от беды терроризма, обеспечение экономического благосостояния».

По словам лидера националистов, всего этого удастся добиться, переизбрав Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента.

«Поговаривают, что наша цель при подготовке новой Конституции – избрание Эрдогана на пост президента», - сказал Бахчели.

«В этом контексте необходимое внесение соответствующих конституционных изменений должно стать одной из стоящих перед нами задач. Господин Реджеп Тайип Эрдоган является гарантией стабильности государства, политической стабильности и строительства Турецкой эпохи. Со своим опытом и знаниями он является нашим единственным выбором», - заявил он.

Действующая Конституция Турции была принята 7 ноября 1982 года, спустя два года после военного переворота. Нынешнее правительство Турции ставит одной из основных задач смену так называемой «конституции переворота» на «гражданскую».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что действующая Конституция Турции «полностью утратила свой смысл». По его словам, новая Конституция «должна быть либеральной и отражать интересы всех слоев общества».

Турецкий лидер также анонсировал, что муниципальные выборы 31 марта станут для него финальными с учетом действующего законодательства: «Для меня это финал. Эти выборы - мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом. По итогам произойдет передача [дел] моим братьям, которые придут после меня».

В 2023 году Эрдоган победил на президентских выборах во втором туре. Он набрал 52,18% голосов, а его конкурент Кемаль Кылычдароглу - 47,82%. Явка составила 85,71%. Эрдоган получил право управлять страной в течение пяти лет.

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