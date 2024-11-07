Эрдоган: «Надеемся, что Азербайджан скрепит успехи на поле боя мирным договором»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на саммите лидеров Организации тюркских государств обратил внимание на то, что на Южном Кавказе грядет эпоха мира и стабильности.

«Надеемся на укрепление исторического успеха родного Азербайджана, - сказал Эрдоган. - Рассчитываем, что Азербайджан скоро закрепит свой исторический успех за столом переговоров, подписав мирный договор (с Арменией)».