Эрдоган: «Надеемся, что Азербайджан скрепит успехи на поле боя мирным договором»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на саммите лидеров Организации тюркских государств обратил внимание на то, что на Южном Кавказе грядет эпоха мира и стабильности.
«Надеемся на укрепление исторического успеха родного Азербайджана, - сказал Эрдоган. - Рассчитываем, что Азербайджан скоро закрепит свой исторический успех за столом переговоров, подписав мирный договор (с Арменией)».
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