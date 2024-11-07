Improtex Motors - официальный импортер BMW - стала транспортным партнером COP29
Азербайджан выбран страной - организатором 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в 2024 году. Стремясь занять лидирующие позиции в сфере возобновляемых источников энергии, Азербайджан планирует к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии в электроэнергетике до 30% и стать лидером в области зеленой энергетики путем диверсификации существующей энергетической системы.
Компания Improtex Motors, являющаяся официальным дилером BMW Group, будет оказывать основные транспортные услуги в рамках конференции COP29. Это решение подчеркивает приверженность BMW не только к производству премиальных автомобилей, но и к созданию более устойчивого будущего. Благодаря многолетним инвестициям в технологии для электромобилей BMW предлагает как динамичные модели BMW i, так и экологически чистые решения для повседневной жизни.
6 ноября в ходе встречи с руководителем аппарата Операционной компании COP29 в Азербайджане Хикметом Мустафаевым и представителями BMW AG, включая директора по продажам в Африке и Восточной Европе Конрада Баумгартнера и главного менеджера по регионам Восточной Европы, Центральной Азии и Африки Виктора Айзенбрауна, а также директора компании Improtex Motors Байрама Ягубова, состоялась официальная презентация электромобилей BMW, которые будут использоваться для обеспечения эффективной работы конференции COP29.
Электромобили BMW будут задействованы для трансфера высокопоставленных гостей и выполнения других важных задач в рамках климатического саммита.
Предоставление электромобилей для участников COP29 демонстрирует приверженность BMW принципам устойчивого развития и активное участие в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата. Оснащенные новейшими технологиями, электромобили BMW позволят участникам конференции свободно перемещаться по городу, не нанося вреда окружающей среде.