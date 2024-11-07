Improtex Motors - официальный импортер BMW - стала транспортным партнером COP29

Азербайджан выбран страной - организатором 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в 2024 году. Стремясь занять лидирующие позиции в сфере возобновляемых источников энергии, Азербайджан планирует к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии в электроэнергетике до 30% и стать лидером в области зеленой энергетики путем диверсификации существующей энергетической системы.

Компания Improtex Motors, являющаяся официальным дилером BMW Group, будет оказывать основные транспортные услуги в рамках конференции COP29. Это решение подчеркивает приверженность BMW не только к производству премиальных автомобилей, но и к созданию более устойчивого будущего. Благодаря многолетним инвестициям в технологии для электромобилей BMW предлагает как динамичные модели BMW i, так и экологически чистые решения для повседневной жизни.