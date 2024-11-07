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Трамп пойдет на Тегеран
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Трамп пойдет на Тегеран

Соратник Трампа о помощи Байдена Украине: «Слишком мало и поздно»

08:55 1544

Военная помощь Украине от США была слишком незначительной и запоздалой, заявил бывший госсекретарь Майк Помпео, который может войти в новую администрацию избранного президента Дональда Трампа.

Об этом он сказал журналу Time во время визита в Киев в сентябре.

Экс-госсекретарь США отметил, что, хотя Конгресс и одобрил помощь Киеву более чем на $174 млрд с начала военных действий, нынешний американский лидер Джо Байден «промотал» ее. «Слишком медленно, слишком мало, слишком поздно, слишком сдержанно», — охарактеризовал он действия администрации Байдена.

Майк Помпео выступает за ужесточение санкций против России, отмену всех ограничений на использование американского оружия для Украины, а также за разработку программы ленд-лиза в размере $500 млрд для поставок оружия Киеву.

Ранее Politico сообщало, что Байден намерен предоставить Украине последний пакет военной помощи более чем на $6 млрд из-за опасений по поводу прекращения поддержки Киева после вступления в должность Трампа. В эту сумму входят $4,3 млрд, которые пойдут на оружие из существующих запасов, и $2,1 млрд — на поставки по контрактам с американскими оборонными компаниями, уточняет издание.

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