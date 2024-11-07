Служба внешней разведки России о гибели Армении

После периода «временного затишья» в отношениях между Арменией и Россией Москва вернулась к практике жестких заявлений, осуждающих «прозападный курс» Еревана. На этот раз пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР) опубликовало заявление о том, что Армения под влиянием США «движется к национальному самоубийству». Примечательно, что, хотя заявление это прозвучало сразу после победы Дональда Трампа, всю ответственность за «движение Армении к национальному самоубийству» СВР предусмотрительно возложила на завершающего каденцию президента Джо Байдена и его администрацию.

Как утверждает СВР, именно Госдепартамент США «активизировал работу по ускорению окончательной переориентации Армении на прозападный формат развития» и настойчиво подталкивает страну к национальному «самоубийству». «В Вашингтоне считают важным усилить направляющее воздействие на армянскую политическую элиту, чтобы, несмотря на неизбежные трудности, побудить Ереван ускорить процесс окончательной переориентации на прозападный курс развития», - пишет пресс-бюро СВР, по данным которой американцы «планируют решать эту задачу, используя методы, уже примененные в Украине и Молдове». Сообщается также, что организациям, связанным с Госдепартаментом США, поручено расширить программы подготовки для сотрудников ключевых государственных органов Армении и обеспечить активное участие иностранных советников, которые «будут корректировать работу армянского правительства в интересах Запада».

Российская внешняя разведка утверждает, что «основной задачей Госдепартамента США является формирование устойчивого антироссийского направления в общественно-политических процессах Армении». Для достижения этих целей Вашингтон, по данным СВР, намерен «реализовать долгосрочную информационно-пропагандистскую кампанию, которая будет включать дискредитацию возможностей сотрудничества Еревана с Россией, ЕАЭС и ОДКБ, а также распространение материалов о притеснениях армянских граждан, работающих в России». «С целью достижения высокой цели интеграции армянского народа в так называемое цивилизованное сообщество под руководством США, - говорится в заявлении пресс-бюро СВР, - Вашингтон считает, что Армения должна отказаться от своих традиций, национальных ценностей и стабильных торгово-экономических отношений с ближайшими партнерами из ЕАЭС, которые способствовали недавнему экономическому росту страны». Логический вывод из этого заявления в том, что Россия посредством своей внешней разведки вновь призвала Ереван отказаться от «западного курса развития», начатого при администрации Байдена, и не продолжать его с будущей администрацией Трампа.

Напомним в этой связи, что администрация Джо Байдена, особенно в 2024 году, резко усилила политическую поддержку Армении, не скрывая, что направлена она на ослабление позиций России в регионе и ускорение выхода Еревана из сферы влияния Москвы. Не случайно 11 сентября этого года Агентство США по международному развитию (USAID) более чем в два раза - со 120 до 250 миллионов долларов - увеличило ежегодную финансовую помощь Армении. Обосновывая этот шаг, руководство USAID заявило тогда, что в соответствии с меняющимися потребностями, включая недавние проблемы и геополитические сдвиги, с которыми сталкивается Армения, оно продолжит оказывать поддержку. При этом было очевидно, что под «геополитическими сдвигами, с которыми сталкивается Армения», имелось в виду отдаление официального Еревана от России и выбор западного курса. Вслед за этим, 20 сентября, USAID объявило о выделении Армении еще 20 миллионов долларов для укрепления кибер-, пограничной и энергетической безопасности. И здесь не было сомнений в том, что финансовая поддержка правительственного агентства, подведомственного Госдепартаменту США, направлена на реализацию проектов, связанных с прозападным курсом. Следует отметить, что при поддержке США дрейф Армении в сторону западного сообщества принял характер политической тенденции. К примеру, нынешним летом в ходе американо-армянского диалога в Ереване на высоком уровне стороны договорились поднять отношения до уровня стратегического партнерства. Намерение армянских властей придерживаться этого курса, независимо от итогов президентских выборов в США, подтвердил накануне премьер-министр Никол Пашинян в своем поздравительном письме Дональду Трампу.

«Я высоко ценю эффективное сотрудничество между нашими странами в установлении мира и стабильности на Южном Кавказе на основе основополагающих принципов суверенитета и территориальной целостности, укрепления демократических институтов в Армении, защиты прав человека и обеспечении верховенства закона, борьбы с коррупцией и предотвращения угроз безопасности», - написал Пашинян. А накануне премьер-министр Армении отправился в Венгрию для участия в пятом саммите Европейского политического сообщества, являющемся форматом совместного участия стран-членов ЕС и их партнеров в лице Армении, Азербайджана, Украины и ряда других стран. Соответственно, Москва рассматривает этот формат как «угрозу своим интересам» в регионе и в целом в бывших советских республиках. Ожидается, что в ближайшие недели и месяцы давление и угрозы Москвы в адрес Армении только усилятся. Все это наблюдатели расценивают как адресованные будущей администрации Белого дома сигналы о готовности Кремля принять упреждающие меры, чтобы предотвратить вмешательство Вашингтона в Южный Кавказ, осуществлявшегося в каденцию президента Байдена. В частности, это касается недопущения прямого или косвенного участия Соединенных Штатов в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.