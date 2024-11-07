Служба внешней разведки России о гибели Армении
После периода «временного затишья» в отношениях между Арменией и Россией Москва вернулась к практике жестких заявлений, осуждающих «прозападный курс» Еревана.
На этот раз пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР) опубликовало заявление о том, что Армения под влиянием США «движется к национальному самоубийству». Примечательно, что, хотя заявление это прозвучало сразу после победы Дональда Трампа, всю ответственность за «движение Армении к национальному самоубийству» СВР предусмотрительно возложила на завершающего каденцию президента Джо Байдена и его администрацию.
Как утверждает СВР, именно Госдепартамент США «активизировал работу по ускорению окончательной переориентации Армении на прозападный формат развития» и настойчиво подталкивает страну к национальному «самоубийству».
«В Вашингтоне считают важным усилить направляющее воздействие на армянскую политическую элиту, чтобы, несмотря на неизбежные трудности, побудить Ереван ускорить процесс окончательной переориентации на прозападный курс развития», - пишет пресс-бюро СВР, по данным которой американцы «планируют решать эту задачу, используя методы, уже примененные в Украине и Молдове».
Сообщается также, что организациям, связанным с Госдепартаментом США, поручено расширить программы подготовки для сотрудников ключевых государственных органов Армении и обеспечить активное участие иностранных советников, которые «будут корректировать работу армянского правительства в интересах Запада».
Российская внешняя разведка утверждает, что «основной задачей Госдепартамента США является формирование устойчивого антироссийского направления в общественно-политических процессах Армении». Для достижения этих целей Вашингтон, по данным СВР, намерен «реализовать долгосрочную информационно-пропагандистскую кампанию, которая будет включать дискредитацию возможностей сотрудничества Еревана с Россией, ЕАЭС и ОДКБ, а также распространение материалов о притеснениях армянских граждан, работающих в России».
«С целью достижения высокой цели интеграции армянского народа в так называемое цивилизованное сообщество под руководством США, - говорится в заявлении пресс-бюро СВР, - Вашингтон считает, что Армения должна отказаться от своих традиций, национальных ценностей и стабильных торгово-экономических отношений с ближайшими партнерами из ЕАЭС, которые способствовали недавнему экономическому росту страны».
Логический вывод из этого заявления в том, что Россия посредством своей внешней разведки вновь призвала Ереван отказаться от «западного курса развития», начатого при администрации Байдена, и не продолжать его с будущей администрацией Трампа.
Напомним в этой связи, что администрация Джо Байдена, особенно в 2024 году, резко усилила политическую поддержку Армении, не скрывая, что направлена она на ослабление позиций России в регионе и ускорение выхода Еревана из сферы влияния Москвы. Не случайно 11 сентября этого года Агентство США по международному развитию (USAID) более чем в два раза - со 120 до 250 миллионов долларов - увеличило ежегодную финансовую помощь Армении. Обосновывая этот шаг, руководство USAID заявило тогда, что в соответствии с меняющимися потребностями, включая недавние проблемы и геополитические сдвиги, с которыми сталкивается Армения, оно продолжит оказывать поддержку. При этом было очевидно, что под «геополитическими сдвигами, с которыми сталкивается Армения», имелось в виду отдаление официального Еревана от России и выбор западного курса.
Вслед за этим, 20 сентября, USAID объявило о выделении Армении еще 20 миллионов долларов для укрепления кибер-, пограничной и энергетической безопасности. И здесь не было сомнений в том, что финансовая поддержка правительственного агентства, подведомственного Госдепартаменту США, направлена на реализацию проектов, связанных с прозападным курсом.
Следует отметить, что при поддержке США дрейф Армении в сторону западного сообщества принял характер политической тенденции. К примеру, нынешним летом в ходе американо-армянского диалога в Ереване на высоком уровне стороны договорились поднять отношения до уровня стратегического партнерства. Намерение армянских властей придерживаться этого курса, независимо от итогов президентских выборов в США, подтвердил накануне премьер-министр Никол Пашинян в своем поздравительном письме Дональду Трампу.
«Я высоко ценю эффективное сотрудничество между нашими странами в установлении мира и стабильности на Южном Кавказе на основе основополагающих принципов суверенитета и территориальной целостности, укрепления демократических институтов в Армении, защиты прав человека и обеспечении верховенства закона, борьбы с коррупцией и предотвращения угроз безопасности», - написал Пашинян.
А накануне премьер-министр Армении отправился в Венгрию для участия в пятом саммите Европейского политического сообщества, являющемся форматом совместного участия стран-членов ЕС и их партнеров в лице Армении, Азербайджана, Украины и ряда других стран.
Соответственно, Москва рассматривает этот формат как «угрозу своим интересам» в регионе и в целом в бывших советских республиках. Ожидается, что в ближайшие недели и месяцы давление и угрозы Москвы в адрес Армении только усилятся. Все это наблюдатели расценивают как адресованные будущей администрации Белого дома сигналы о готовности Кремля принять упреждающие меры, чтобы предотвратить вмешательство Вашингтона в Южный Кавказ, осуществлявшегося в каденцию президента Байдена. В частности, это касается недопущения прямого или косвенного участия Соединенных Штатов в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Безусловно, пока еще рано говорить о внешнеполитических приоритетах будущей администрации Трампа, включая планы в отношении Южного Кавказа. Эти приоритеты неясны, а значит, неизвестно, продолжат ли США курс нормализации между Арменией и Азербайджаном, начатый администрацией Байдена. Зато нет сомнений в том, что Москва, как и раньше, считает эту роль США «угрозой безопасности в регионе» и не перестает повторять, что достижение мира между Баку и Ереваном возможно только при непосредственном участии Российской Федерации. О чем два дня назад вновь заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, а 7 ноября - секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
Выступая на заседании Советов безопасности стран СНГ в Москве, Шойгу подчеркнул, что «ситуация на Южном Кавказе остается сложной, но есть предпосылки к ее улучшению, однако этому мешает Запад». «Мешают внешние игроки, действующие, мягко говоря, с неблаговидными целями, прежде всего, страны Запада», - утверждает Шойгу, добавив, что «региональным проблемам необходимы региональные решения».
Характерно, что на заседании Советов безопасности стран СНГ не присутствовал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Армению на этом форуме представлял новый посол в Москве Гурген Арсенян.