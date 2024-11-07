Жестокие нападения на израильтян в Амстердаме
По меньшей мере 10 израильтян пострадали при нападении сторонников Палестины в Амстердаме. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на данные МИД Израиля.
Министерство иностранных дел также заявляет, что серьезность полученных израильтянами травм пока неясна, поскольку они в настоящее время не выходят на связь. МИД советует израильским гражданам, находящимся в Амстердаме, не покидать свои отели.
В соцсетях появились видео нападения на фанатов со стороны десятков человек, в том числе в масках и с палестинскими флагами, пишет Ynet.. На некоторых роликах запечатлены попытки неизвестных прорваться в отели, где остановились израильтяне. Нападения произошли после того, как несколько болельщиков сняли палестинский флаг, установленный на улице, сообщает издание. Одного из фанатов даже бросили в воду и заставили проговорить: «Палестина будет освобождена», прежде чем он смог выбраться.
Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля в пятницу также призвал израильтян, посещающих Амстердам, укрыться в своих отелях после того, как поздно вечером в четверг начались жестокие нападения на футбольных фанатов «Маккаби» в конце матча против голландского «Аякса». СНБ заявил, что израильтяне, которые могут, должны немедленно вернуться в Израиль. Израиль увеличил количество рейсов, чтобы доставить своих граждан домой.
Израильские болельщики подверглись нападению после футбольного матча между местным клубом «Аякс» и «Маккаби» из Тель-Авива, прошедшего в Амстердаме в рамках Лиги Европы, сообщил постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон в X.
«Мы получаем очень тревожные сообщения о случаях крайнего насилия в отношении израильтян и евреев на улицах [городов] Голландии. В Европе в 2024 году происходят погромы. Таково истинное лицо сторонников радикального терроризма, с которым мы боремся. Настало время для ООН немедленно и недвусмысленно осудить насилие со стороны палестинцев и их сторонников, власти Нидерландов должны немедленно предпринять решительные действия против терроризма», - отметил дипломат, разместив видеозапись нападения людей, на одежде которых видны символы палестинского государства.
Согласно публикациям нидерландских СМИ, по следам событий голландские власти арестовали не менее 65 подозреваемых в нападении.
Израильский новостной портал Ynet передает, что инцидент произошел у выхода из здания стадиона. По меньшей мере пять болельщиков получили ножевые ранения, некоторые были сбиты проезжавшим автомобилем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился эвакуировать израильтян из Амстердама. Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс призвал к депортации виновных в нападении на израильских болельщиков. «Это выглядит как охота на евреев на улицах Амстердама. Арестуйте и депортируйте [преступников], напавших на болельщиков тель-авивского «Маккаби» на наших улицах», - написал он в X.