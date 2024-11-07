Жестокие нападения на израильтян в Амстердаме

По меньшей мере 10 израильтян пострадали при нападении сторонников Палестины в Амстердаме. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на данные МИД Израиля.

Министерство иностранных дел также заявляет, что серьезность полученных израильтянами травм пока неясна, поскольку они в настоящее время не выходят на связь. МИД советует израильским гражданам, находящимся в Амстердаме, не покидать свои отели.

В соцсетях появились видео нападения на фанатов со стороны десятков человек, в том числе в масках и с палестинскими флагами, пишет Ynet.. На некоторых роликах запечатлены попытки неизвестных прорваться в отели, где остановились израильтяне. Нападения произошли после того, как несколько болельщиков сняли палестинский флаг, установленный на улице, сообщает издание. Одного из фанатов даже бросили в воду и заставили проговорить: «Палестина будет освобождена», прежде чем он смог выбраться.