Ильхам Алиев поделился публикацией, посвященной Шуше
10:10 672
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Шуши.
В публикации говорится: «История нашей Победы – минуло четыре года со дня освобождения города Шуша от армянской оккупации».
Zəfər tariximiz - Şuşanın Ermənistan işğalından azad edilməsindən dörd il ötür.#ZəfərGünü#QarabağAzərbaycandır#KarabakhisAzerbaijan pic.twitter.com/bpwJwSKXwU— İlham Əliyev (@azpresident) November 8, 2024
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