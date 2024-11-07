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Ильхам Алиев поделился публикацией, посвященной Шуше

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10:10 672

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Шуши.

В публикации говорится: «История нашей Победы – минуло четыре года со дня освобождения города Шуша от армянской оккупации».

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