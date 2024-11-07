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166 Yükdaşıma — сильнее со 150 ветеранами среди сотрудников!

фото и видео
10:15 313

Четвертая годовщина славной 44-дневной Отечественной войны торжественно отмечается по всему Азербайджану. Этими днями освобождения наших земель от оккупации мы обязаны Азербайджанской армии, объединившейся вокруг железного кулака Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, а также нашим шехидам и ветеранам.

С первого дня войны весь Азербайджан объединился для высшей цели. В те дни компании 166 Yükdaşıma və Logistika и 156 Evakuasiya также трудились не покладая рук для достижения этой цели. С первых дней войны сотрудники компании добровольно отправлялись на фронт, а сама компания осуществляла перевозки шин в направлении Физули, Бейлагана и Шамкира. Кроме того, компания 166 Yükdaşıma və Logistika активно участвовала в транспортировке военной техники в освобожденные от оккупации районы. В рамках этих проектов компания регулярно отправляла нашим солдатам продукты питания, одежду и другие товары, а также бесплатно доставляла собранную в складах помощь граждан на фронт по понедельникам, средам и пятницам.

Как и в предыдущие годы, компания сегодня поддерживает «Великое Возвращение» в Карабах и участвует в процессе переселения местных жителей в освобожденные районы.

Одним из самых важных моментов является то, что сегодня в компании работают 150 ветеранов и участников войны. В компании, в которой трудятся герои, творившие историю, День Победы 8 ноября был отмечен особым образом. Для них был организован праздничный вечер в одном из известных отелей в центре Баку. Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики и продолжилось минутой молчания в память о павших. После национального танцевального номера был показан видеоролик о деятельности компании в годы Отечественной войны.

Мероприятие продолжилось исполнением песни Şuşanın dağları («Горы Шуши»). Затем состоялся показ фильма «Герои среди нас», созданного при участии 10 ветеранов — сотрудников компании. В завершение руководители компании выразили благодарность ветеранам и участникам войны, работающим в компании, отметив, что горды за возможность трудиться рядом с ними, вручили им подарки и сертификаты. Мероприятие завершилось выступлением молодого певца Мардана Кязымова с песней Azərbaycanım («Моя Азербайджан»).

Представляем вашему вниманию кадры с «Праздника Победы».

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Ильхам Алиев поделился публикацией, посвященной Шуше
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Путин: «Нужно немедленно прекратить боевые действия…»
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