166 Yükdaşıma — сильнее со 150 ветеранами среди сотрудников!

Четвертая годовщина славной 44-дневной Отечественной войны торжественно отмечается по всему Азербайджану. Этими днями освобождения наших земель от оккупации мы обязаны Азербайджанской армии, объединившейся вокруг железного кулака Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, а также нашим шехидам и ветеранам.

С первого дня войны весь Азербайджан объединился для высшей цели. В те дни компании 166 Yükdaşıma və Logistika и 156 Evakuasiya также трудились не покладая рук для достижения этой цели. С первых дней войны сотрудники компании добровольно отправлялись на фронт, а сама компания осуществляла перевозки шин в направлении Физули, Бейлагана и Шамкира. Кроме того, компания 166 Yükdaşıma və Logistika активно участвовала в транспортировке военной техники в освобожденные от оккупации районы. В рамках этих проектов компания регулярно отправляла нашим солдатам продукты питания, одежду и другие товары, а также бесплатно доставляла собранную в складах помощь граждан на фронт по понедельникам, средам и пятницам.