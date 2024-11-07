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Трамп пойдет на Тегеран

Благодаря России Иран стал выглядеть приличнее

наш комментарий
Джемаль Бустани, автор haqqin.az
10:14 604

Накануне с помощью российской ракеты-носителя «Союз» состоялся вывод в космос двух иранских спутников Kowsar и Hodhod.

Для иранской космической программы наступили счастливые дни. После целой серии неудач, от которых в Тегеране опускались руки, целая серия удачных выводов в космос. Правда, секрет иранских успехов в этой сфере прост – тесное сотрудничество с Россией.

Именно она помогла запустить первый иранский спутник в 2005 году, затем предоставила Тегерану спутник «Канопус-V» в 2021 году, в 2022 году был запущен иранский спутник-шпион «Хайям», а в 2024 году — «Парс-1».

На первые произведения иранского космопрома взглянуть без слез было просто невозможно, по меткому выражению специалистов, это были «летающие в космосе стиральные машинки»

Причем все эти спутники так или иначе имеют военный потенциал. Как и запущенные: Kowsar - спутник с высоким разрешением, позволяющий получать высококачественные снимки участков Земли, а Hodhod - небольшой спутник связи, позволяющий геопозиционировать те иные наземные объекты, облегчая наведение на них иранских баллистических ракет и всего остального, что летит и взрывается.

Сотрудничество с российскими предприятиями существенно повысило качество иранской космической продукции. И если на первые произведения иранского космопрома взглянуть без слез было просто невозможно - по меткому выражению специалистов, это были «летающие в космосе стиральные машинки», которые в полете кувыркались совершенно хаотично и меняли орбиту как им заблагорассудится, не обращая внимания на команды с земли, - то теперь ситуация изменилась.

С помощью российских специалистов они теперь и выглядят более-менее прилично, и ведут себя на орбите более-менее предсказуемо. Конечно, их создатели совсем не «команда молодых иранских инженеров, средний возраст которых составляет 25 лет, работающих в иранской частной технологической компании», как сообщают иранские СМИ, это они по привычке сильно себе льстят.

С помощью российских специалистов иранские спутники теперь и выглядят более-менее прилично, и ведут себя на орбите более-менее предсказуемо

Главную роль в этом прогрессе играют российские инженеры, российские технологии и производственная база аэрокосмического подразделения КСИР, так что намекать на то, что иранцы приблизились к уровню Илона Маска – только специалистов смешить. Но в целом прогресс налицо – во всяком случае, йеменские хуситы довольны, прицеливаться в суда в акватории Красного моря им теперь станет гораздо легче.

А там, лет через пять, когда производство будет отлажено, дело еще веселее пойдет. Американского уровня не достигнут, но удовлетворительную работу своей спутниковой группировки иранцы при поддержке Москвы вполне смогут обеспечить. Да и Кремлю такое сотрудничество вполне выгодно, поскольку гарантирует пусть небольшой, но стабильный доход, а, кроме того, гарантирует ей поставки иранских баллистических ракет и сотрудничество с Тегераном в области беспилотников.

Примечательно, что когда 10 декабря 2003 года сообщалось о создании Иранского космического агентства, то декларировались две вещи: во-первых, продвижение деятельности, связанной с мирным использованием космической науки и техники в Иране. И, во-вторых, достижение Ираном статуса регионального лидера в области космических технологий и пусковых услуг, то есть вывода в космос спутников других стран региона.

Теперь следующий шаг - за решением Масуда Пезешкиана

Вторая задача в настоящее время практически провалена, поскольку проект Qaem-100, создание усовершенствованной ракеты для вывода спутников на орбиту, несмотря на помощь российских и северокорейских специалистов, еще не дал устойчивых результатов, которые позволили бы говорить о пригодном к запуску изделии.

А первая задача трансформируется, смещаясь с мирного использования к развитию военной космической составляющей. Нужно заметить, что при относительно умеренном президенте Хасане Рухани, 2013-2021 годы, Тегеран замедлил свою космическую программу, опасаясь усиления напряженности в отношениях с Западом. При Ибрагиме Раиси она вновь получила серьезный толчок. Теперь следующий шаг – за решением Масуда Пезешкиана, чье мнение по данному вопросу мир еще не слышал.

Но учитывая нынешнее влияние КСИР, который собственно и курирует данную программу, учитывая позиции иранских «ястребов» и возрастающее военное сотрудничество в треугольнике Иран-Россия-Северная Корея, боюсь, что ничего утешительного для международной безопасности от нынешнего иранского президента услышать нам всем не придется.

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