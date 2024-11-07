Благодаря России Иран стал выглядеть приличнее

Накануне с помощью российской ракеты-носителя «Союз» состоялся вывод в космос двух иранских спутников Kowsar и Hodhod. Для иранской космической программы наступили счастливые дни. После целой серии неудач, от которых в Тегеране опускались руки, целая серия удачных выводов в космос. Правда, секрет иранских успехов в этой сфере прост – тесное сотрудничество с Россией. Именно она помогла запустить первый иранский спутник в 2005 году, затем предоставила Тегерану спутник «Канопус-V» в 2021 году, в 2022 году был запущен иранский спутник-шпион «Хайям», а в 2024 году — «Парс-1».

Причем все эти спутники так или иначе имеют военный потенциал. Как и запущенные: Kowsar - спутник с высоким разрешением, позволяющий получать высококачественные снимки участков Земли, а Hodhod - небольшой спутник связи, позволяющий геопозиционировать те иные наземные объекты, облегчая наведение на них иранских баллистических ракет и всего остального, что летит и взрывается. Сотрудничество с российскими предприятиями существенно повысило качество иранской космической продукции. И если на первые произведения иранского космопрома взглянуть без слез было просто невозможно - по меткому выражению специалистов, это были «летающие в космосе стиральные машинки», которые в полете кувыркались совершенно хаотично и меняли орбиту как им заблагорассудится, не обращая внимания на команды с земли, - то теперь ситуация изменилась. С помощью российских специалистов они теперь и выглядят более-менее прилично, и ведут себя на орбите более-менее предсказуемо. Конечно, их создатели совсем не «команда молодых иранских инженеров, средний возраст которых составляет 25 лет, работающих в иранской частной технологической компании», как сообщают иранские СМИ, это они по привычке сильно себе льстят.

Главную роль в этом прогрессе играют российские инженеры, российские технологии и производственная база аэрокосмического подразделения КСИР, так что намекать на то, что иранцы приблизились к уровню Илона Маска – только специалистов смешить. Но в целом прогресс налицо – во всяком случае, йеменские хуситы довольны, прицеливаться в суда в акватории Красного моря им теперь станет гораздо легче. А там, лет через пять, когда производство будет отлажено, дело еще веселее пойдет. Американского уровня не достигнут, но удовлетворительную работу своей спутниковой группировки иранцы при поддержке Москвы вполне смогут обеспечить. Да и Кремлю такое сотрудничество вполне выгодно, поскольку гарантирует пусть небольшой, но стабильный доход, а, кроме того, гарантирует ей поставки иранских баллистических ракет и сотрудничество с Тегераном в области беспилотников. Примечательно, что когда 10 декабря 2003 года сообщалось о создании Иранского космического агентства, то декларировались две вещи: во-первых, продвижение деятельности, связанной с мирным использованием космической науки и техники в Иране. И, во-вторых, достижение Ираном статуса регионального лидера в области космических технологий и пусковых услуг, то есть вывода в космос спутников других стран региона.