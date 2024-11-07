В Баку отмечают День Победы: шествие военнослужащих
В связи с 8 Ноября - Днем Победы на улицах и проспектах Баку проходят шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.
Перед началом маршей память погибших в Отечественной войне была почтена минутой молчания. Затем был исполнен Государственный гимн Азербайджана, после началось шествие военнослужащих.
Марши организованы по пяти маршрутам:
Дворец Гейдара Алиева - Киноцентр «Низами» - проспект Нефтчиляр - площадь Азадлыг - Торговый центр «Амай»;
Аллея шехидов - комплекс Flame Towers – станция метро «Ичеришехер» - Крепостные ворота - Азербайджанский государственный театр кукол - круг Азнефть - памятник «Бахрам Гур»;
Парк Мусабекова - улица А.Ахвердиева - проспект Г.Джавида – Парламентский проспект - Аллея шехидов;
Спортивно-развлекательный центр «Олимпик Стар» - улица С.Вургуна - Парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Насими - проспект Нефтчиляр;
Памятник Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Центральный банк - Торговый центр 28 Mall.