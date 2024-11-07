В Баку отмечают День Победы: шествие военнослужащих

В связи с 8 Ноября - Днем Победы на улицах и проспектах Баку проходят шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

Перед началом маршей память погибших в Отечественной войне была почтена минутой молчания. Затем был исполнен Государственный гимн Азербайджана, после началось шествие военнослужащих.