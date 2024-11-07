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У МЧС наступают дни усиленного режима

10:43 88

Министерство по чрезвычайным ситуациям переходит на усиленный режим работы в связи с отмечаемыми в Азербайджане Днем Победы, Днем Государственного флага и проведением в Баку международной климатической конференции COP29, сообщили в МЧС.

Согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, для обеспечения безопасности жизни и деятельности населения, а также гостей, быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия, которые могут произойти в местах наибольшего скопления людей и на важных объектах, даны соответствующие поручения структурным подразделениям и учреждениям МЧС.

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Путин: «Нужно немедленно прекратить боевые действия…»
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