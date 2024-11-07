У МЧС наступают дни усиленного режима

Министерство по чрезвычайным ситуациям переходит на усиленный режим работы в связи с отмечаемыми в Азербайджане Днем Победы, Днем Государственного флага и проведением в Баку международной климатической конференции COP29, сообщили в МЧС.

Согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, для обеспечения безопасности жизни и деятельности населения, а также гостей, быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия, которые могут произойти в местах наибольшего скопления людей и на важных объектах, даны соответствующие поручения структурным подразделениям и учреждениям МЧС.