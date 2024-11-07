Ханкенди отмечает День Победы
10:46 135
По случаю 8 ноября - Дня Победы в городе Ханкенди проходит шествие. Парад с участием личного состава N-ской воинской части, несущей службу на территории города, проходит в сопровождении военного оркестра.
В праздничном шествии принимают участие и представители местной общественности, сотрудники правоохранительных органов.
Шествие завершится на площади Победы в городе Ханкенди.
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