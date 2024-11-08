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Трамп пойдет на Тегеран
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Трамп пойдет на Тегеран

В Турции заявили, что «расчет Путина сработал»

10:56 2691

Победа Дональда Трампа на выборах президента США может побудить Турцию к активизации посреднических усилий, направленных на урегулирование конфликта. Такое мнение выразила проправительственная газета Hürriyet, комментируя итоги американских выборов.

Издание напоминает, что одним из основных обещаний Трампа в ходе предвыборной кампании было завершить войну в Украине.

«Путин ожидал, что Трамп победит. Тем самым он рассчитывал сесть за стол переговоров о мире с Зеленским, который лишился поддержки США. Расчет Путина сработал. Этот процесс может вывести президента Эрдогана на передний план, так как он является единственным лидером, который может говорить с Путиным, Зеленским и Трампом», - пишет обозреватель Hürriyet Абдюлькадир Сельви.

По его мнению, Зеленский возглавил список проигравших по итогам выборов в США. В числе победителей журналист называет российского президента Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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