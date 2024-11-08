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Символ Беларуси окрасился флагом Азербайджана

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11:05 1321

Здание Национальной библиотеки, одного из главных символов столицы Беларуси Минска, осветилось цветами Государственного флага Азербайджана.

Акция, инициированная Торговым домом Азербайджана, организована по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

С вечера 7 ноября Национальная библиотека Минска засветилась синим, красным и зеленым цветами.

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