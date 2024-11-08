Символ Беларуси окрасился флагом Азербайджана
11:05 1321
Здание Национальной библиотеки, одного из главных символов столицы Беларуси Минска, осветилось цветами Государственного флага Азербайджана.
Акция, инициированная Торговым домом Азербайджана, организована по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
С вечера 7 ноября Национальная библиотека Минска засветилась синим, красным и зеленым цветами.
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