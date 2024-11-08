Алиев: «Из Армении хотят сделать «голубя мира». Словно не было тридцатилетней оккупации...»

Президент отметил в своем обращении, что «Отечественная война – наша славная история, наша блестящая Победа ». «Мы отомстили на поле боя за наших шехидов Первой и Второй Карабах ских войн, а также антитеррористической операции и восстановили нашу территориальную целостность и суверенитет», - отметил глава государства.

«Мы готовились, мы создавали сильную армию, обеспечивали экономическое развитие», - заявил глава государства, отметив: «Наше экономическое развитие, большой политический вес, решительное выступление с международных трибун, сплоченность народа и власти, воспитание молодого поколения, упрочение духа патриотизма в обществе – вот все те факторы, которые вели нас к Победе. И совокупность этих факторов сделала Победу возможной».

«Еще в 2003 году, когда меня впервые избрали на должность президента Азербайджанской Республики, я заявил, что мы любой ценой восстановим нашу территориальную целостность. Что территориальная целостность и суверенитет Азербайджана не будут предметом переговоров. И жизнь это показала». Так сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю Дня Победы.

Глава государства обратил внимание, что «теперь некоторые западные покровители хотят сделать из Армении «голубя мира». Словно не было той тридцатилетней оккупации, не было разрушений, не было жестокости, не было геноцида в Ходжалы»: «Словно не было разрушения наших мечетей, осквернения наших могил, опустошения всего Карабаха и Восточного Зангезура. То есть они хотят заставить мировое сообщество забыть обо всем этом. Но мы этого никогда не забудем. Азербайджанский народ тоже никогда не должен этого забыть. Последующие поколения должны знать эту историю и никогда не должны ее забывать».

«Считаю, что результаты Второй Карабахской войны, антитеррористической операции на сегодняшний день достаточны для того, чтобы Армения предприняла правильные шаги», - сказал президент Ильхам Алиев.

При этом глава государства подчеркнул, что есть вопрос, о котором не следует забывать: «Антиазербайджанские силы, не желающие мириться с этой ситуацией, исламофобы, азербайджанофобы, сидящие в некоторых западных столицах, сегодня подстрекают Армению к новой войне».

Азербайджан освободил от оккупации Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы без единого выстрела. В результате целенаправленной и продуманной политики, решительных шагов, сделанных после этого, мы значительно укрепили свои политические, стратегические и военно-стратегические позиции, заявил глава государства в обращении к народу по случаю Дня Победы.

Отметив, что судьба группы сепаратистов и стоящих за ними лиц в Карабахе и Армении стала ясна после того, как Азербайджан обеспечил контроль над важными высотами, глава государства подчеркнул, что им был предоставлен выбор, но они все равно не приняли правильного решения: «Проведенная в сентябре 2023 года всего за несколько часов антитеррористическая операция преподала им очередной урок. В результате сепаратизму был положен конец раз и навсегда. А сейчас на земле Карабаха не осталось и следа от сепаратистов».