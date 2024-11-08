Главой аппарата Белого дома впервые станет женщина

Reuters пишет, что таким образом Трамп доверил ключевую позицию политическому стратегу, которая помогла ему победить на выборах.

Избранный президент Дональд Трамп объявил, что Сьюзи Уайлс, одна из двух менеджеров его предвыборной кампании, станет главой администрации Белого дома.

«Сьюзи Уайлс только что помогла мне одержать одну из самых значительных политических побед в истории США; она была неотъемлемой частью как моей успешной кампании как 2016 года, так и 2020 года», — говорится в заявлении Трампа.

«Сьюзи сильна, умна, новаторски настроена и пользуется всеобщим уважением, — добавил Трамп. - У меня нет сомнений, что она будет гордостью для нашей страны».

Трамп рассматривает широкий круг кандидатов на ключевые должности в своей администрации, многие из которых уже занимали важные посты в его президентский срок с 2017 по 2020 годы, сообщили агентству четыре источника. Двое из них сообщили, что Уайлс, политический стратег из Флориды, пользуется доверием и заслужила признание за помощь в успешной кампании Трампа.

Глава администрации управляет персоналом Белого дома, организует расписание и график президента и поддерживает контакты с другими правительственными департаментами и законодателями. Трамп выбрал Уайлс вместо бывшего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, республиканца из Калифорнии, который близок к Трампу и часто посещал Мар-а-Лаго.

Источники сообщили, что на эту должность также претендовала Брук Роллинс, которая ранее была исполняющей обязанности директора Совета по внутренней политике Трампа.

Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл, который был исполняющим обязанности главы разведывательного управления в первый срок Трампа и сопровождал его на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, рассматривается на должность госсекретаря. По словам источников, республиканский сенатор Билл Хагерти, бывший посол США в Японии, также рассматривался на эту должность.