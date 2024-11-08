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Модельер Айгюн Агамалы представила коллекцию Zəfər

12:00 468

Известный модельер Айгюн Агамалы, осуществляющая свою деятельность в Азербайджане, Турции и России, представила коллекцию Zəfər, приуроченную к 8 Ноября - Дню Победы.

В коллекции представлены наряды, которые отличаются своим дизайном, концентрируются на оттенках Победы, несут в себе национальный дух. Всего в коллекции Zəfər А.Агамалы представлено 30 нарядов.

Мероприятие состоялось на одной из столичных площадок, на нем присутствовали деятели искусства, представители бизнес-среды, СМИ, а также знаменитости.

День презентации коллекции Zəfər совпал с днем рождения Айгюн Агамалы.

Отметим, что в 2021 году знаменитый модельер впервые представила коллекцию одежды «Хары-бюльбюль» в таких странах, как Франция, Россия, Турция.

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