Модельер Айгюн Агамалы представила коллекцию Zəfər

В коллекции представлены наряды, которые отличаются своим дизайном, концентрируются на оттенках Победы, несут в себе национальный дух. Всего в коллекции Zəfər А.Агамалы представлено 30 нарядов.

Известный модельер Айгюн Агамалы, осуществляющая свою деятельность в Азербайджане, Турции и России, представила коллекцию Zəfər, приуроченную к 8 Ноября - Дню Победы.

Мероприятие состоялось на одной из столичных площадок, на нем присутствовали деятели искусства, представители бизнес-среды, СМИ, а также знаменитости.

День презентации коллекции Zəfər совпал с днем рождения Айгюн Агамалы.

Отметим, что в 2021 году знаменитый модельер впервые представила коллекцию одежды «Хары-бюльбюль» в таких странах, как Франция, Россия, Турция.