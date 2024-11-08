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Россия сбросила полутонные авиабомбы на Харьков: десятки пострадавших

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11:34 672

Армия РФ в ночь на 8 ноября нанесла по Харькову удар двумя 500-килограммовыми бомбами, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

В Салтовском районе в результате бомбардировки частично разрушен многоэтажный жилой дом, пострадали не менее 25 человек. Пятеро раненых госпитализированы, сообщил Синегубов.

В Шевченковском районе города, по данным главы областной администрации, повреждены по меньшей мере шесть многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро. Данных о пострадавших нет.

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