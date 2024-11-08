Трамп в Белом доме. Ирану прогнозируют непростые времена

Газета напоминает, что в свой первый президентский срок, с января 2017 по январь 2021 года, Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном (соглашение между последним и США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией было заключено в 2015 году, оно ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие экономических санкций) и проводил стратегию «максимального давления» на страну, рассчитывая, что та прекратит финансировать и готовить группы, которые США считают террористическими, и начнет исправлять ситуацию в области прав человека.

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп после вступления в должность намерен резко ужесточить санкции против Ирана, в том числе против нефтяной отрасли, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с планами политика.

Трамп продолжит эту политику, считают собеседники. Кроме того, он будет учитывать угрозы покушения со стороны иранских властей в связи с убийством генерала КСИР Касема Сулеймани в 2020 году, о которых этим летом и осенью сообщали в Вашингтоне (Иран эти сообщения отрицал).

«Я думаю, вы увидите возобновление санкций, они попытаются сильнее изолировать Иран как в дипломатическом, так и в финансовом плане», — сказал бывший чиновник Белого дома. По его словам, Иран сейчас «находится в слабом положении» и у новой администрации США будет возможность этим воспользоваться.

Какие именно действия собирается предпринять Трамп, собеседники не уточнили. Бывший сотрудник Минэнерго США, глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group Роберт Макнэлли предположил, что администрация может ввести ограничения против китайских портов, куда поставляется иранская нефть, а также наложить санкции на чиновников в Ираке, «которые финансируют поддерживаемые Ираном группы». «Это будет максимальное давление, 2.0», — считает он.

Брайан Хук, который в первый срок Трампа был спецпредставителем США по Ирану, накануне заявил в интервью CNN, что избранный президент «не заинтересован» в попытках свергнуть иранское правительство. Но, по его словам, политик пообещал ослабить экономику Ирана, чтобы тот «не мог финансировать насилие» со стороны ХАМАС, «Хезболлы», йеменских хуситов и других группировок в Ираке и Сирии.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан накануне заявил, что для страны не имеет значения исход выборов в США, поскольку та «опирается на свою внутреннюю силу». Однако в разговоре с WSJ иранские чиновники разделились во мнении, сможет ли Иран противостоять усиленному экономическому давлению. «Ситуация может стать катастрофической для нефтяной промышленности Ирана», — сказал один из них, отметив, что Китай уже покупает иранскую нефть со скидкой, а его страна испытывает нехватку природного газа. По словам другого собеседника, Тегеран намерен укрепить сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества и другими альянсами, а кроме того, может активизировать свою ядерную программу в ответ на меры США.