Минтруда отчиталось о проделанной в Карабахе работе

На заседании было отмечено, что одной из основных задач Минтруда является охват переселенцев на освобожденные от оккупации территории программами активной занятости. Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что победа в 44-дневной войне стала вечным источником гордости для азербайджанского народа.

Было указано, что работа по охвату переселенных на освобожденные территории программами активной занятости приобретает все больший размах благодаря активному и постоянному сотрудничеству с работодателями. Трудоустройством уже обеспечены 3,5 тысячи человек. Из них для 131 человека при поддержке программы самозанятости созданы небольшие семейные хозяйства.

Сообщено, что за 9 месяцев этого года в стране мероприятиями активной занятости было охвачено более 300 тысяч человек. В том числе обеспечено трудоустройство 124 тысяч человек, для 11,9 тысячи человек созданы небольшие хозяйства в рамках программы самозанятости, 12,2 тысячи безработных прошли профессиональную подготовку, а 155,2 тысячи человек получили услуги по профессиональной ориентации.

Была представлена информация о ходе реализации проекта «Поддержка занятости», осуществляемого министерством при финансовой поддержке Всемирного банка и играющего важную роль в расширении программы самозанятости. В рамках проекта уже созданы малые предприятия в производственной сфере и сфере услуг для 17,2 тысячи человек.

На заседании также обсуждались вопросы отбора и назначения кадров на государственную службу на основе конкурса или собеседования, обучения и развития государственных служащих. Обсуждалась работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в области труда, занятости и социальной защиты, а также новые проекты нормативных правовых актов, разрабатываемые в связи с проводимыми реформами.

Были рассмотрены выполненные работы по обозначенным направлениям и предстоящие задачи.