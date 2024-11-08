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В Саратове беспилотники атаковали нефтезавод

11:57 492

Ночью 8 ноября силы ПВО сбили над территорией России 17 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, шесть дронов уничтожено над Воронежской областью, еще шесть — над Саратовской, четыре — над Белгородской, один — над Брянской.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что часть обломков сбитых дронов упала в промышленной зоне Заводского района Саратова. Пострадавших нет. По информации исполняющего обязанности главы Саратова Павла Суркова, в доме на Санаторном проезде выбито 13 стекол.

Телеграм-канал Astra со ссылкой на жителей Саратова писал о пожаре в районе местного нефтеперерабатывающего завода. «Русская служба Би-би-си» также отмечает, что в Заводском районе на южной окраине Саратова находится нефтеперерабатывающий завод с нефтяным причалом на Волге.

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