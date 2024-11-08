Налет на Одессу: есть жертвы

В Одессе при ночном налете российских «шахедов», по предварительным данным, погиб один человек, еще девять ранены. Об этом утром сообщила областная спасательная служба.

Одесское областное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций утром уточняет, что в результате этих падений и взрывов загорелись два жилых дома, складские помещения и несколько автомобилей.

«По предварительной информации, вследствие вражеской атаки погиб один человек, пострадали девять человек», — сообщают спасатели.