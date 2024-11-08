Фернанду Сантуш объявил состав сборной Азербайджана на матчи с Эстонией и Швецией
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш объявил состав команды на матчи Лиги наций с Эстонией (16 ноября, Габала) и Швецией (19 ноября, Стокгольм).
В сборную вызваны 24 игрока:
Ниджат Мехбалыев, Рза Джафаров, Айдын Байрамов, Аббас Гусейнов, Амин Сейдиев, Рахиль Мамедов, Бахлул Мустафазаде, Замиг Алиев, Бадави Гусейнов, Антон Кривоцук, Эльвин Джафаргулиев, Джошгун Диниев, Алексей Исаев, Хаял Наджафов, Джейхун Нуриев, Мустафа Ахмедзаде, Сабухи Абдуллазаде, Эмин Махмудов, Торал Байрамов, Озанджан Кекчу, Рустам Ахмедзаде, Рамиль Шейдаев, Махир Эмрели, Нариман Ахундзаде.
Сборная соберется 11 ноября и отправится в Габалу. 17 ноября команда вылетит в Швецию.