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Фернанду Сантуш объявил состав сборной Азербайджана на матчи с Эстонией и Швецией

Отдел спорта
12:15 327

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш объявил состав команды на матчи Лиги наций с Эстонией (16 ноября, Габала) и Швецией (19 ноября, Стокгольм).

В сборную вызваны 24 игрока:

Ниджат Мехбалыев, Рза Джафаров, Айдын Байрамов, Аббас Гусейнов, Амин Сейдиев, Рахиль Мамедов, Бахлул Мустафазаде, Замиг Алиев, Бадави Гусейнов, Антон Кривоцук, Эльвин Джафаргулиев, Джошгун Диниев, Алексей Исаев, Хаял Наджафов, Джейхун Нуриев, Мустафа Ахмедзаде, Сабухи Абдуллазаде, Эмин Махмудов, Торал Байрамов, Озанджан Кекчу, Рустам Ахмедзаде, Рамиль Шейдаев, Махир Эмрели, Нариман Ахундзаде.

Сборная соберется 11 ноября и отправится в Габалу. 17 ноября команда вылетит в Швецию.

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