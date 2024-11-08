Руководство и коллектив Минздрава вспоминают погибших на войне врачей

8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы. Этот День, ставший торжеством силы азербайджанского народа и национальной гордости, имеет исключительное значение с точки зрения престижа и дальнейшего развития Азербайджанского государства. Отечественная война, продолжившаяся 44 дня, завершилась окончанием почти тридцатилетней оккупации и восстановлением территориальной целостности Азербайджана. Великая Победа, одержанная под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, вписалась в историю Азербайджана золотыми буквами.

По случаю четвертой годовщины Дня Победы министр здравоохранения Теймур Мусаев, руководители Аппарата и подведомственных учреждений Министерства здравоохранения на Второй Аллее почетного захоронения с глубоким уважением почтили память врачей и медицинских работников, ставших шехидами в Отечественной войне, возложили цветы к их могилам.