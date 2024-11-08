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Трамп пойдет на Тегеран
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Трамп пойдет на Тегеран

Американцы покидают родину из-за Трампа

12:29 450

Когда экзит-поллы на выборах в США начали указывать на победу Дональда Трампа, многие американцы задумались о переезде, пишет Reuters.

Спустя сутки после закрытия избирательных участков на восточном побережье США поисковые запросы в Google "переезд в Канаду" выросли на 1270%. Аналогичные запросы о переезде в Новую Зеландию выросли почти на 2000%, а в Австралию — на 820%. По словам представителя Google, в тот день на Восточном побережье США поисковые запросы Google об эмиграции достигли рекордных значений для всех трех стран.

Google не дает точных чисел, но, к примеру, данные с сайта Иммиграционной службы Новой Зеландии показали, что 7 ноября на сайте было зарегистрировано около 25 тыс. новых пользователей из США по сравнению с 1500 за тот же день в прошлом году. Некоторые иммиграционные юристы также завалены вопросами на тему переезда.

"Каждые полчаса по электронной почте приходит новый запрос", — говорит Эван Грин, управляющий партнер старейшей в Канаде иммиграционной юридической фирмы Green and Spiegel.

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