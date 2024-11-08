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Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
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Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...

Эрдоган поздравляет Алиева

12:57 491

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня Победы.

Как сообщает официальный сайт президента Азербайджана, Эрдоган отметил, что победа в 44-дневной войне стала источником гордости и вдохновения для всех тюркского мира: «Эта победа, одержанная под вашим руководством, стала источником гордости и вдохновения как для Азербайджана, так и для всего тюркского мира. Мы также были рады тому, что в этом году на этих древних землях, полный контроль над которыми вы обеспечили благодаря успешно проведенной в прошлом году в Карабахе антитеррористической операции, впервые через 30 лет состоялись парламентские выборы.

Хочу выразить готовность оказать всяческую поддержку работам по восстановлению и реконструкции в освобожденных от оккупации регионах благодаря той силе, которую мы черпаем из наших нерушимых уз дружбы и братства, воплощенных в лозунге «Одна нация, два государства» и увенчанных Шушинской декларацией. Искренне верю, что мы и впредь продолжим наше тесное сотрудничество, солидарность и координацию на двустороннем уровне и международных платформах для обеспечения прочного мира, благополучия и стабильности в нашем регионе».

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