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Эрдоган обсудит с Трампом вывод войск США из Сирии

13:17 692

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом вывод американских войск из Сирии.

«В новый период мы продолжим наши встречи с Дональдом Трампом и обсудим, как будем формировать развитие событий на Ближнем Востоке. Будем делать это как прежде, с помощью телефонной дипломатии. Например, мы оценим вопрос вывода американских войск из Сирии, прекращение поддержки террористической Рабочей партии Курдистана (РПК)», - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Будапешта, где в четверг он принял участие в саммите Европейского политического сообщества. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

По словам президента Турции, в предыдущий президентский срок Трампа у него не было проблем при общении с американским лидером. «Не думаю, что у нас будут проблемы и в этот период», - добавил Эрдоган.

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