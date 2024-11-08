Эрдоган обсудит с Трампом вывод войск США из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом вывод американских войск из Сирии.

«В новый период мы продолжим наши встречи с Дональдом Трампом и обсудим, как будем формировать развитие событий на Ближнем Востоке. Будем делать это как прежде, с помощью телефонной дипломатии. Например, мы оценим вопрос вывода американских войск из Сирии, прекращение поддержки террористической Рабочей партии Курдистана (РПК)», - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Будапешта, где в четверг он принял участие в саммите Европейского политического сообщества. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

По словам президента Турции, в предыдущий президентский срок Трампа у него не было проблем при общении с американским лидером. «Не думаю, что у нас будут проблемы и в этот период», - добавил Эрдоган.