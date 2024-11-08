Громкие заявления Эрдогана
Турция примет все необходимые меры для противодействия терроризму, в том числе против базирующихся на севере Ирака и Сирии боевиков террористической Рабочей партии Курдистана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Будапешта, где в четверг он принял участие в саммите Европейского политического сообщества. Его высказывания приводит агентство Anadolu.
«В нашей борьбе с терроризмом ничего не изменится. Мы будем действовать с прежней решимостью. Будет продолжено решение вопроса глубины 30-40 км», - сказал Эрдоган, добавив, что турецкая армия предпринимает усилия для преследования курдских боевиков на севере Ирака и Сирии.
«Турция никогда не будет колебаться в принятии всех необходимых мер для своей защиты. Наше противодействие терроризму завершится тогда, когда последний террорист будет уничтожен и угроза терроризма для нашей страны будет устранена», - заявил турецкий лидер.
Президент Турции коснулся и отношений Анкары и Брюсселя, заявив, что Евросоюз продемонстрирует искренность в отношениях с республикой, если пойдет на обновление их таможенного союза и визовую либерализацию. «Мы привержены нашей цели полноправного членства в ЕС, и мы предприняли и продолжаем делать шаги в этом направлении. Мы выступаем за отношения с Евросоюзом без политических барьеров, на равных и искренних условиях. Мы ожидаем от ЕС дальновидного подхода. Хорошим началом было бы обновление таможенного союза и принятие мер по либерализации визового режима. Выполнение данных нам обещаний - это возможность для ЕС продемонстрировать свою искренность, потому что мы уже выполнили все данные нами обещания».
Он также отметил недавние высказывания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в поддержку активизации диалога с Турцией: «Такого отношения с ее стороны мы ранее еще не видели… Будем расширять контакты с коллегами из ЕС. Мы продолжим обсуждать этот вопрос на наших встречах с лидерами и надеемся на благоприятный результат».
Эрдоган, коснувшись происходящего в настоящее время на Ближнем Востоке, назвал ситуацию в секторе Газа «геноцидом и позором» для человечества, заявив, что Анкара будет добиваться привлечения к ответственности властей еврейского государства за совершенные в регионе преступления. Эрдоган выразил надежду на урегулирование кризиса в Газе при нахождении во главе администрации США Дональда Трампа: «Трамп пообещал положить конец этим конфликтам, инициированным Израилем. Мы хотели бы, чтобы это обещание было выполнено и Израилю было сказано «стоп». Мы надеемся, что во время второго срока господина Трампа в регионе установится период прочного мира и спокойствия… Продолжение политики эпохи Байдена усугубит отсутствие решения в регионе и приведет к распространению конфликта. Страны за пределами региона должны формировать свою ближневосточную политику, принимая во внимание все эти риски».
По мнению президента Турции, президентство Трампа окажет серьезное влияние на политический и военный баланс на Ближнем Востоке.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил победившего на выборах в США Дональда Трампа посетить с визитом республику, и выразил надежду на укрепление двусторонних отношений.
«Мы пригласили его в нашу страну, надеюсь, что он примет наше приглашение и таким образом мы укрепим сотрудничество между Турцией и США не так, как в прошлом. Потому что между нами и США существует проблема F-35. Идет процесс в отношении С-400. ...Посмотрим, как мы будем решать эти вопросы во время президентства Трампа и как продолжим наш путь. Как Турция, мы знаем о наших ожиданиях от нашего союзника США», - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Будапешта. Высказывания Эрдогана приводит агентство Anadolu.
Эрдоган также выразил надежду на урегулирование ситуации в Украине и кризиса в Газе совместно с США в период президентства Дональда Трампа: «Мы сталкиваемся с множеством вызовов, прежде всего с палестинским вопросом и российско-украинским кризисом. Их можно преодолеть при сотрудничестве Турции и США. Я надеюсь, что в период президентства Трампа региональные и глобальные войны и кризисы прекратятся. Мы работали вместе с Трампом во время его предыдущего срока в качестве президента. Хотя время от времени возникают разногласия, модель партнерства Турции и США неоспорима».
Эрдоган также выразил надежду, что выборы президента принесут пользу как американскому народу, так и всему миру: «Прежде всего я желаю, чтобы эти выборы были полезны для США, нашего региона и всего мира. Господин Трамп вел большую борьбу со многими трудностями, включая покушение на убийство, во время избирательного процесса… Его водили в полицейские участки в наручниках. В то время как происходили все эти события, он продолжал избирательную кампанию, не сдаваясь, не уставая, сопротивляясь. Этого не каждый политик может спокойно добиться. Трампу это удалось».
Эрдоган добавил, что рядом с Трампом «был только Илон Маск, он работал рука об руку с ним». По словам президента Турции, несмотря на давление, включая судебный процесс, «Трамп выдержал очень серьезное испытание».
Эрдоган выразил уверенность в возможности скорого прекращения войны в Украине при условии, что администрация избранного президента США Дональда Трампа продемонстрирует соответствующую волю и намерение: «Усилия некоторых западных стран во главе с США по прекращению войны в Украине ускорят урегулирование этого конфликта. С самого начала мы выбрали сторону мира, мы проигнорировали попытки склонить нас встать на одну из сторон в войне и поддерживали контакт с обеими сторонами. Мы также увидели, что Запад недостаточно разделяет нашу уверенность в том, что данную проблему можно решить посредством дипломатии. Если мы увидим, что администрация США в эпоху Трампа подходит к этому вопросу с позиций урегулирования, то мы легко сможем положить конец этой войне».
Турецкий лидер подчеркнул, что «больше оружия, больше бомб и больше хаоса не положат конец этой войне». «Больше диалога, больше дипломатии и больше согласия открывают дверь к миру. Турции удавалось усадить обе стороны за стол переговоров. Мы делали это много раз и можем сделать это снова. Эта война должна закончиться сейчас. Мы сосредоточили наши усилия на достижении мира и продолжим работать в этом направлении», - добавил Эрдоган.