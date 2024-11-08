Громкие заявления Эрдогана

Турция примет все необходимые меры для противодействия терроризму, в том числе против базирующихся на севере Ирака и Сирии боевиков террористической Рабочей партии Курдистана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Будапешта, где в четверг он принял участие в саммите Европейского политического сообщества. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

«В нашей борьбе с терроризмом ничего не изменится. Мы будем действовать с прежней решимостью. Будет продолжено решение вопроса глубины 30-40 км», - сказал Эрдоган, добавив, что турецкая армия предпринимает усилия для преследования курдских боевиков на севере Ирака и Сирии.

«Турция никогда не будет колебаться в принятии всех необходимых мер для своей защиты. Наше противодействие терроризму завершится тогда, когда последний террорист будет уничтожен и угроза терроризма для нашей страны будет устранена», - заявил турецкий лидер.

Президент Турции коснулся и отношений Анкары и Брюсселя, заявив, что Евросоюз продемонстрирует искренность в отношениях с республикой, если пойдет на обновление их таможенного союза и визовую либерализацию. «Мы привержены нашей цели полноправного членства в ЕС, и мы предприняли и продолжаем делать шаги в этом направлении. Мы выступаем за отношения с Евросоюзом без политических барьеров, на равных и искренних условиях. Мы ожидаем от ЕС дальновидного подхода. Хорошим началом было бы обновление таможенного союза и принятие мер по либерализации визового режима. Выполнение данных нам обещаний - это возможность для ЕС продемонстрировать свою искренность, потому что мы уже выполнили все данные нами обещания».

Он также отметил недавние высказывания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в поддержку активизации диалога с Турцией: «Такого отношения с ее стороны мы ранее еще не видели… Будем расширять контакты с коллегами из ЕС. Мы продолжим обсуждать этот вопрос на наших встречах с лидерами и надеемся на благоприятный результат».

Эрдоган, коснувшись происходящего в настоящее время на Ближнем Востоке, назвал ситуацию в секторе Газа «геноцидом и позором» для человечества, заявив, что Анкара будет добиваться привлечения к ответственности властей еврейского государства за совершенные в регионе преступления. Эрдоган выразил надежду на урегулирование кризиса в Газе при нахождении во главе администрации США Дональда Трампа: «Трамп пообещал положить конец этим конфликтам, инициированным Израилем. Мы хотели бы, чтобы это обещание было выполнено и Израилю было сказано «стоп». Мы надеемся, что во время второго срока господина Трампа в регионе установится период прочного мира и спокойствия… Продолжение политики эпохи Байдена усугубит отсутствие решения в регионе и приведет к распространению конфликта. Страны за пределами региона должны формировать свою ближневосточную политику, принимая во внимание все эти риски».

По мнению президента Турции, президентство Трампа окажет серьезное влияние на политический и военный баланс на Ближнем Востоке.