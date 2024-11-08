Путин хочет перезагрузить отношения с США на своих условиях

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что президент России Владимир Путин хочет при президентстве Дональда Трампа перезагрузить российско-американские отношения на своих условиях.

«Путин пытается влиять на внешнюю политику новоизбранного президента США Дональда Трампа и добиться очередной перезагрузки российско-американских отношений на российских условиях.

Путин принял участие в 21-й ежегодной встрече дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября и выступил за перезагрузку российско-американских отношений.

Путин намекнул, что президентская кампания Трампа выразила «желание восстановить отношения с Россией, помочь положить конец украинскому кризису», а позже отметил, что Россия открыта к «возможности восстановления отношений с Соединенными Штатами».

Путин попытался обвинить США в подрыве российско-американских отношений, отметив, что Соединенные Штаты наложили санкции и ограничения на Россию и решили поддержать Киев - без упоминания о том, что эти меры были ответом на незаконное и неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину», - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что из заявления Путина следует, что Россия согласится на перезагрузку российско-американских отношений только при условии, что США отменят санкции и ограничения против России и прекратят поддерживать Украину - фактически на условиях, которые выгодны России за счет интересов США.