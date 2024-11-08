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Международные резервы Грузии резко упали

14:18 417

Международные резервы Грузии на 31 октября 2024 года составили $4 млрд 84,9 млн против $5 млрд 9,6 млн на 31 декабря 2023 года, говорится в отчетности Нацбанка страны, пишет Интерфакс.

Таким образом, резервы сократились с начала года на 18,5%, или на $924,7 млн.

Согласно статданным Нацбанка, предыдущее минимальное значение резервов - $3,92 млрд сложилось на 30 июня 2022 года. Таким образом, на конец октября резервы достигли минимального значения за прошедшие 28 месяцев.

Ранее сообщалось, что в течение октября, перед парламентскими выборами (26 октября), НБГ для поддержания обменного курса лари четыре раза выступал с валютными интервенциями на общую сумму $213,4 млн. С начала года НБГ продал для поддержания курса лари $382 млн, выйдя с валютными интервенциями 7 раз. В конце мая МВФ в отчете о ежегодных консультациях с властями страны заявил, что международные резервы Грузии упали «ниже порога адекватности МВФ».

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