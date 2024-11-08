Турецкая экономика приходит в себя

В последние месяцы наметилась тенденция к постепенному улучшению экономической ситуации в Турции. В результате чего, как сообщил министр казначейства и финансов страны Мехмет Шимшек на своей странице в соцсети Х, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило суверенный кредитный рейтинг Турции с B+ до BB-. Важная деталь - Турция стала единственной страной в мире, чей рейтинг в течение нынешнего года был повышен сразу на две ступени всеми тремя ведущими агентствами мира (S&P, Moody's и Fitch). Учитывая, что речь идет о еще недавно хромающей экономике, факт впечатляющий.

Однако те, кто внимательно следили за ситуацией, отмечают, что в течение последнего года Анкара уверенно шла к этому прорыву. В качестве ключевых факторов, повлиявших на решение S&P, Мехмет Шимшек назвал восстановление баланса в экономике, снижение дефицита текущего счета и потребностей во внешнем финансировании, стабилизацию турецкой лиры, а также укрепление валютных резервов и устойчивый процесс дезинфляции. Позитивные сдвиги, достигнутые благодаря экономической программе правительства, также снизили страновые риски Турции и значительно удешевили стоимость внешних заимствований. Рыночные индикаторы, сигнализирующие о реальных перспективах дальнейшего повышения суверенного кредитного рейтинга Турции, указывают на стабильный характер динамики. Что, в свою очередь, позволяет Мехмету Шимшеку выступать с прогнозами, в соответствии с которыми к концу 2026 года уровень инфляции в стране упадет до однозначной цифры. Другими словами, если раньше инфляция в Турции росла вопреки мерам, принимаемым правительством, то теперь она реагирует на программу властей по экономическому развитию.

Так, по данным Turkstat (турецкий Институт статистики – ред.), в сентябре потребительские цены в стране выросли в годовом выражении на 49,4 процента. Показатель сам по себе очень высокий. В то же время темпы роста инфляции замедлились и были минимальными с июля 2023 года. В целом же тенденция к ослаблению инфляции прослеживается четвертый месяц подряд. Правда, консенсус-прогноз экспертов предполагал замедление роста потребительских цен до 48,3 процента. Однако снижение на 2,6 процента за месяц - тоже высокое достижение. В отелях, кафе и ресторанах цены выросли на 65,41 процента (месяцем ранее они составляли 67,7 процента), алкоголь и табачная продукция подорожали на 52,35 процента (60,94), образовательные услуги - на 93,59 процента (120,81), медицинские услуги - на 50,7 процента (53,49). Ослаблению инфляции способствовала также жесткая денежно-кредитная политика турецкого Центробанка, который с марта этого года удерживает ключевую процентную ставку на уровне 50 процентов. А ведь еще в июне 2023 года она находилась на уровне 8,5 процента. Правда, по словам экс-главного экономиста Али Хакана Кара, Центробанк планирует до конца года снизить ключевую ставку, да и то, если позволят данные по инфляции.