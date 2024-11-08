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Мероприятия в «Азерэнержи» в честь Дня Победы

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14:21 133

В честь Дня Победы в ОАО «Азерэнержи» состоялась серия мероприятий. Сотрудники ОАО посетили могилы погибших в 44-дневной Отечественной войне в Баку и регионах, нанесены визиты к семьям погибших, а также организованы различные мероприятия.

На мероприятии, состоявшемся в Главном управлении, научно-образовательном и лабораторном центре «Азерэнержи», выступил руководитель ОАО Баба Рзаев, который поздравил энергетиков с годовщиной победы.

Он отметил, что за эти четыре народ Азербайджана пережил радость победы, параллельно с этим строя и восстанавливая Карабах и Восточный Зангезур. «Безусловно, в процессе этой работы и строительства энергетики несли большую ответственность. Поэтому по поручению президента Азербайджана до сегодняшнего дня в освобожденных от оккупации территориях построено и введено в эксплуатацию 45 энергетических объектов «Азерэнержи», включая 32 гидроэлектростанции, 12 подстанций и 1 Региональный центр цифрового управления. В настоящее время продолжается строительство 6 гидроэлектростанций в Ханкенди, Кельбаджаре, Лачине и Агдере», — добавил он.

На мероприятии группе ветеранов и инвалидов, работающих в ОАО, были вручены почетные грамоты. Также были вручены медали сотрудникам, награжденным президентом Ильхамом Алиевым по случаю Дня энергетиков в прошлом месяце.

В завершение было объявлено, что в честь Дня Победы 8 ноября «Азерэнержи» предоставила 75 семьям погибших набор продуктов и денежные премии. Кроме того, 20 инвалидам войны и 588 ветеранам войны были направлены денежные премии.

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