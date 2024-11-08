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Эрдоган о создании единой армии тюркских стран

14:30 403

На текущем этапе Организация тюркских государств (ОТГ) не планирует создавать совместные вооруженные силы, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по итогам его визитов в Кыргызстан и Венгрию.

«На данном этапе говорить об этом крайне рано. Сейчас таких планов нет. Среди государств ОТГ нет инициатив, усилий по созданию в будущем совместных вооруженных сил. [Подписанное в рамках ОТГ] соглашение о механизме гражданской обороны является важным шагом на пути расширения сотрудничества в области безопасности в нашем регионе. Оно укрепит координацию и усилит реагирование наших стран на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации. Основной целью этого соглашения является укрепление солидарности между членами ОТГ в борьбе с ЧС», - цитирует Эрдогана Anadolu.

Турецкий лидер также отметил, что в рамках ОТГ обсуждаются «вопросы сотрудничества в образовании, передаче технологий». «Все это может помочь наладить более глубокие связи в сфере безопасности. Эти процессы требуют времени и зависят от различных политических, экономических и социальных обстоятельств. В нашу эпоху значение альянсов, союзов и международных организаций возросло в несколько раз. Такие шаги по усилению солидарности укрепляют мощь организаций», - добавил Эрдоган.

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