Эрдоган о создании единой армии тюркских стран
На текущем этапе Организация тюркских государств (ОТГ) не планирует создавать совместные вооруженные силы, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по итогам его визитов в Кыргызстан и Венгрию.
«На данном этапе говорить об этом крайне рано. Сейчас таких планов нет. Среди государств ОТГ нет инициатив, усилий по созданию в будущем совместных вооруженных сил. [Подписанное в рамках ОТГ] соглашение о механизме гражданской обороны является важным шагом на пути расширения сотрудничества в области безопасности в нашем регионе. Оно укрепит координацию и усилит реагирование наших стран на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации. Основной целью этого соглашения является укрепление солидарности между членами ОТГ в борьбе с ЧС», - цитирует Эрдогана Anadolu.
Турецкий лидер также отметил, что в рамках ОТГ обсуждаются «вопросы сотрудничества в образовании, передаче технологий». «Все это может помочь наладить более глубокие связи в сфере безопасности. Эти процессы требуют времени и зависят от различных политических, экономических и социальных обстоятельств. В нашу эпоху значение альянсов, союзов и международных организаций возросло в несколько раз. Такие шаги по усилению солидарности укрепляют мощь организаций», - добавил Эрдоган.