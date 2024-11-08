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Фукуяма назвал Украину больше всех проигравшей

14:37 169

Украина является главной проигравшей страной в мире из-за возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Об этом в колонке для Financial Times написал политолог, философ и создатель концепции «конца истории» Фрэнсис Фукуяма.

По его словам, после возращения Трампа на пост президента наиболее важные изменения произойдут во внешней политике США, а также в правилах международного порядка в мире.

«Украина, безусловно, больше всех проиграла. Ее военное противостояние с Россией ослабело еще до выборов [в США]. А теперь Трамп может заставить ее согласиться на условия России, отказавшись поставлять оружие», — написал он.

Еще одной угрозой Фукуяма назвал вызовы для НАТО, напомнив, что Трамп в частном порядке угрожал выйти из альянса. «Но даже если он этого не сделает, он может серьезно ослабить Североатлантический союз, не выполнив условия о гарантии взаимной обороны по статье 5», — написал он.

По мнению Фукуямы, теперь в Европе «нет чемпионов», которые могли бы занять место США в качестве лидера НАТО. «Поэтому его способность противостоять России и Китаю в будущем вызывает серьезные сомнения», — написал Фукуяма.

О том, что в администрации Трампа рассматривают новый сценарий завершения войны, накануне сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Там, в частности, указывали, что одним из вариантов может быть продолжение снабжения Украины вооружениями, но в том случае, если Киев пойдет на заморозку нынешней линии фронта, создание демилитаризованной зоны, а также отказ от планов вступить в НАТО на 20 лет. При этом в нейтральной зоне не должны разворачиваться американские войска или контингенты ООН.

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