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Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
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Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...

Кремль: Путин не передавал послание Киеву

14:41 116

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил «нет» на вопрос о том, передавал ли президент России Владимир Путин какие-либо послания для властей Украины через премьер-министра Виктора Орбана.

Песков также сообщил об отсутствии планов встречи глав России и Венгрии.

«При необходимости любой телефонный разговор может быть согласован», — добавил Песков.

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