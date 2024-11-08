Кремль: Путин не передавал послание Киеву
14:41 116
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил «нет» на вопрос о том, передавал ли президент России Владимир Путин какие-либо послания для властей Украины через премьер-министра Виктора Орбана.
Песков также сообщил об отсутствии планов встречи глав России и Венгрии.
«При необходимости любой телефонный разговор может быть согласован», — добавил Песков.
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