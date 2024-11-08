«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?»

Упоминая о достижениях, которые президент Реджеп Тайип Эрдоган достиг за последние тридцать лет во внутренней политике, лидер оппозиции, председатель «Республиканской народной партии» (РНП) Озгюр Озель, назвал «потрясающей» способность президента влиять на народ Турции. «Знаете, в чем главная заслуга Эрдогана? – спросил несколько лет назад Озель, отвечая на вопрос однопартийцев о наиболее значимых лидерских качествах Эрдогана. - Он вначале делает уверенный шаг, а затем умеет убедить в этом народ». Впрочем, есть и другие качества президента, которые Озгюр Озель то ли упустил, то ли просто не признал, которые вошли в турецкий политический лексикон, как «стиль политического лидерства Эрдогана». Реджеп Тайип стал единственным турецким лидером, сумевшим выиграть пятнадцать выборов подряд и продемонстрировать способность даже в самые трудные периоды сплачивать вокруг себя широкие народные массы и полностью контролировать ситуацию.

Как уже отмечал haqqin.az, минувший октябрь был для турецкой политики весьма насыщенным месяцем, и в каждом из значимых событий ощущался стиль Эрдогана. Напомним, что 1 октября, на открытии заседания турецкого парламента, президент, предупредив соотечественников о растущей угрозе войны на Ближнем Востоке, призвал общество к «национальному единству». Впоследствии союзник Эрдогана, лидер Партии националистического движения (МНР) Девлет Бахчели, протянул руку сотрудничества Демократической партии, а в последующие две недели привлек внимание всей страны серией резонансных заявлений. Слова Бахчели о том, что «Оджалан должен выступить в парламенте в группе Демократической партии и объявить о прекращении терроризма и роспуске РПК», вызвали в турецком обществе и политической элите эффект разорвавшейся бомбы.

Заявления Бахчели привели кемалистский электорат оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), а также националистически-консервативных избирателей правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и МНР в полное замешательство. Тем временем, руководство ПСР хладнокровно наблюдало за тем, как многоопытный Девлет Бахчели, рискуя политической карьерой, взрывает изнутри устоявшиеся политические каноны, призывая к сотрудничеству Демократическую партию, являющуюся политическим крылом террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), а также предлагая Абдулле Оджалану, осужденному на пожизненное заключение, обратиться к РПК с призывом сложить оружие и отказаться от политики террора. Анализируя последовавшие затем политические процессы, продолжавшиеся около месяца, наблюдатели отмечают серьезную политическую ошибку, допущенную лидером РНП Озгюром Озелем. Политическая элита Турции восприняла положительную реакцию лидера партии, основанной Ататюрком, на заявление Бахчели об Абдулле Оджалане, а также фразу Озеля «курдский вопрос существует, пока курды не скажут, что его нет», как «заявления, вышедшие за пределы допустимого».

И прежде всего потому, что, несмотря на присутствие и в правящей ПСР, и в Кабинете министров, и в муниципальных структурах представителей курдской национальности, курды, тем не менее, не являются в Турции единым политическим блоком. Правда, по мере того, как заявления со стороны прокурдской Демократической партии становились все жестче, тон высказываний Озгюра Озеля постепенно стал меняться. В свою очередь, президент Эрдоган, косвенно поддержавший заявления Бахчели, в течение месяца внимательно выслушивал все стороны, а 30 октября четко и однозначно сформулировал свою позицию: «Наш призыв к национальному единству адресован не террористам РПК на севере Ирака и Сирии, а нашим турецким и курдским братьям». Заявление президента вызвало чувство облегчения у националистически-консервативных кругов и было с одобрением воспринято народным электоратом РНП, который в течение долгого времени был отстранен от внутрипартийных процессов. Таким образом, стало очевидным, что Демократическая партия, даже несмотря на готовность Оджалана призвать РПК к разоружению, больше ориентируется на позицию «террористических баронов» из Кандиля. По мнению аналитиков, противоречия между Демократической партией, Кандилем и Оджаланам ускорят раскол внутри террористической организации и будут способствовать процессу «просветления» курдского народа и его интеллигенции.

За день до заявления Эрдогана о том, что «мы будем говорить с РПК только языком оружия», был арестован Ахмет Озер, мэр стамбульского района Эсенюрт, избранный на выборах 31 марта, как совместный кандидат от РНП и Демократической партии. Как утверждают в стане оппозиции, кандидатура Ахмета Озера была выдвинута по рекомендации мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В заявлении МВД Турции сказано, что Озер, ранее возглавлявший «парламент», созданный Рабочей партией Курдистана в Европе, четырнадцать раз разговаривал по телефону с разыскиваемым террористом Ремзи Карталом, за голову которого объявлена награда в 10 миллионов лир, а также 695 раз общался с курдскими террористами из Кандиля. На допросе Озер подтвердил разговор с Карталом, указав, что они земляки, но заявил, что остальных 695 человек он не знает. Политические наблюдатели считают, что руководство Республиканской народной партии, столкнувшееся с тяжелыми последствиями ошибочного союза ради победы на выборах, должно было подойти к аресту Озера, что называется, с холодной головой. В частности, они напомнили Озелю его слова при избрании главой РНП, что он не станет защищать мэров, замешанных в преступлениях. Кроме того, против активной защиты Ахмета Озера выступил электорат РНП.