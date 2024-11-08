Россия накапливает ракеты для удара по Украине

Россия накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. Их количество уже достаточно для того, чтобы провести ракетную атаку, поэтому украинцам стоит быть готовыми к такой опасности. Об этом предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Он призвал не верить российским пропагандистам, которые говорят, что якобы ракетных ударов пока не планируется.

«Относительно ракетных обстрелов. 1. Меньше верьте российским пропагандистам. 2 Враг накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. Количество уже позволяет осуществить обстрел, также готова и сама авиация. Соответственно, важно быть готовыми к этому», - подчеркнул Коваленко.