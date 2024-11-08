Назначена первая встреча Трампа с мировым лидером после избрания

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует встречу с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на следующей неделе. Reuters со ссылкой на источник в аргентинском правительстве сообщило, что встреча пройдет в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Источник не уточнил, что может стать темой для обсуждения глав государств.

Также отмечается, что Милей намерен встретиться с директором Tesla и владельцем соцсети X Илоном Маском.