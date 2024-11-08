USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
Новость дня
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...

Предлагавший санкции против Путина и отключение России от SWIFT может возглавить Госдеп

14:59 1140

Новым госсекретарем США при Дональде Трампе может стать сенатор от штата Флорида Марко Рубио. Об этом 6 и 7 ноября написали американские издания The Hill и Politico со ссылкой на источники в окружении Трампа, победившего на выборах президента Соединенных Штатов.

Рубио еще в 2014 году, после аннексии Россией Крыма, призывал отключить российские банки от международной системы платежных услуг SWIFT, напоминает Deutsche Welle.

В январе 2022 года, перед началом войны РФ против Украины, республиканец повторил свой призыв. Кроме того, он призвал в случае нападения России на Украину ввести персональные санкции против президента Владимира Путина и ряда других главных представителей российского руководства. В начале марта 2022-го Рубио вместе с другим сенатором республиканцем Часом Грэсли предложил ввести широкие санкции против всех российских госпредприятий.

После избрания Дональда Трампа президентом США Рубио заявил, что война в Украине «зашла в тупик» и что ей нужно положить конец. При этом он отметил, что «украинцы были невероятно храбры и сильны», обороняясь от «российской агрессии».

Накануне Politico в своем обзоре писало, что Дональд Трамп рассматривает на пост госсекретаря пять кандидатур: это его бывший соперник по президентской гонке Марко Рубио, бывший посол США в Германии Ричард Гренелл, сенатор от штата Теннесси Билл Хагерти, экс-советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен и конгрессмен от Флориды Майк Уолц. 

«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?»
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?» главный вопрос в Турции
14:38 1598
Благодаря России Иран стал выглядеть приличнее
Благодаря России Иран стал выглядеть приличнее наш комментарий
10:14 3111
Еврейский погром в Амстердаме: Израиль предупреждал Нидерланды, но...
Еврейский погром в Амстердаме: Израиль предупреждал Нидерланды, но... обновлено 15:29; новое видео
15:29 6064
Адвокат Трампа угрожает генпрокурору Нью-Йорка
Адвокат Трампа угрожает генпрокурору Нью-Йорка ВИДЕО
15:09 1340
СОР да СОР, а глобальные выбросы все растут и растут…
СОР да СОР, а глобальные выбросы все растут и растут… наш комментарий
15:06 539
Служба внешней разведки России о гибели Армении
Служба внешней разведки России о гибели Армении наш комментарий
09:20 6772
Алиевы на площади Государственного флага в Баку
Алиевы на площади Государственного флага в Баку добавлено фото; обновлено 13:07
13:07 4493
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться... фото; обновлено 12:59
12:59 7146
Путин хочет перезагрузить отношения с США на своих условиях
Путин хочет перезагрузить отношения с США на своих условиях ISW
13:57 1461
Громкие заявления Эрдогана
Громкие заявления Эрдогана обновлено 13:59
13:59 3443
Эрдоган обсудит с Трампом вывод войск США из Сирии
Эрдоган обсудит с Трампом вывод войск США из Сирии
13:17 1004

ЭТО ВАЖНО

«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?»
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?» главный вопрос в Турции
14:38 1598
Благодаря России Иран стал выглядеть приличнее
Благодаря России Иран стал выглядеть приличнее наш комментарий
10:14 3111
Еврейский погром в Амстердаме: Израиль предупреждал Нидерланды, но...
Еврейский погром в Амстердаме: Израиль предупреждал Нидерланды, но... обновлено 15:29; новое видео
15:29 6064
Адвокат Трампа угрожает генпрокурору Нью-Йорка
Адвокат Трампа угрожает генпрокурору Нью-Йорка ВИДЕО
15:09 1340
СОР да СОР, а глобальные выбросы все растут и растут…
СОР да СОР, а глобальные выбросы все растут и растут… наш комментарий
15:06 539
Служба внешней разведки России о гибели Армении
Служба внешней разведки России о гибели Армении наш комментарий
09:20 6772
Алиевы на площади Государственного флага в Баку
Алиевы на площади Государственного флага в Баку добавлено фото; обновлено 13:07
13:07 4493
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться... фото; обновлено 12:59
12:59 7146
Путин хочет перезагрузить отношения с США на своих условиях
Путин хочет перезагрузить отношения с США на своих условиях ISW
13:57 1461
Громкие заявления Эрдогана
Громкие заявления Эрдогана обновлено 13:59
13:59 3443
Эрдоган обсудит с Трампом вывод войск США из Сирии
Эрдоган обсудит с Трампом вывод войск США из Сирии
13:17 1004
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться