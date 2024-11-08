Предлагавший санкции против Путина и отключение России от SWIFT может возглавить Госдеп

Новым госсекретарем США при Дональде Трампе может стать сенатор от штата Флорида Марко Рубио. Об этом 6 и 7 ноября написали американские издания The Hill и Politico со ссылкой на источники в окружении Трампа, победившего на выборах президента Соединенных Штатов.

Рубио еще в 2014 году, после аннексии Россией Крыма, призывал отключить российские банки от международной системы платежных услуг SWIFT, напоминает Deutsche Welle.

В январе 2022 года, перед началом войны РФ против Украины, республиканец повторил свой призыв. Кроме того, он призвал в случае нападения России на Украину ввести персональные санкции против президента Владимира Путина и ряда других главных представителей российского руководства. В начале марта 2022-го Рубио вместе с другим сенатором республиканцем Часом Грэсли предложил ввести широкие санкции против всех российских госпредприятий.

После избрания Дональда Трампа президентом США Рубио заявил, что война в Украине «зашла в тупик» и что ей нужно положить конец. При этом он отметил, что «украинцы были невероятно храбры и сильны», обороняясь от «российской агрессии».

Накануне Politico в своем обзоре писало, что Дональд Трамп рассматривает на пост госсекретаря пять кандидатур: это его бывший соперник по президентской гонке Марко Рубио, бывший посол США в Германии Ричард Гренелл, сенатор от штата Теннесси Билл Хагерти, экс-советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен и конгрессмен от Флориды Майк Уолц.