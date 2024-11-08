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СОР да СОР, а глобальные выбросы все растут и растут…

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Эльнур Мамедов, отдел экономики
15:06 539

С приближением в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), до которой остаются считанные часы, появляются все новые данные, свидетельствующие о серьезных проблемах в достижении целей, поставленных Парижской конференцией.

Об этом говорится в Докладе о разрыве в уровне выбросов Программы ООН по окружающей среде (UNEP), в котором отмечено, что 90 процентов стран, подписавших в 2016 году Парижское соглашение, обновили или заменили свои изначальные вклады (NDC).

Отмечается также, что большая часть этого прогресса была достигнута еще до саммита COP26 в Глазго в 2021 году.

Коллективные цели G20 далеки от необходимых сокращений, без которых не удастся ограничить глобальное потепление на уровнях 1,5°C и 2°C - таков неутешительный вывод

В результате, несмотря на призывы усилить к 2030 году климатические цели, лишь одна страна повысила после COP28 свой целевой показатель, что свидетельствует о глобальном замедлении климатических усилий.

По прогнозам UNEP, если текущая политика стран, подписавших Парижское соглашение, не изменится, то в 2030 году глобальные выбросы парниковых газов достигнут 57 гигатонн в эквиваленте CO2 (GtCO2e), что немного превышает прошлогоднюю оценку, и на 2 GtCO2e выше уровня, установленного безусловными NDC.

Ну а по сравнению с условными NDC разрыв становится еще больше и достигает примерно 5 GtCO2e.

В связи с чем UNEP предупреждает: без решительного ускорения реализации начальной политики разрыв в достижении целей на 2030 год останется по сравнению с прошлогодней оценкой практически неизменным. И, что особенно тревожно, отстают в этом именно страны G20, ответственные за большую часть мировых выбросов.

Таким образом, коллективные цели G20 далеки от необходимых сокращений, без которых не удастся ограничить глобальное потепление на уровнях 1,5°C и 2°C - таков неутешительный вывод, к которому накануне СОР29 в Баку пришла Программа ООН по окружающей среде.

Неутешительные выводы накануне Бакинского саммита

А ведь мировая общественность ожидала наибольший вклад в ограничение глобального потепления, прежде всего, от развитых стран. Мало того, именно члены «двадцатки» должны были помочь и бедным странам.

Именно поэтому эксперты UNEP приходят к выводу, что без укрепления обязательств и ускорения политических мер возможности достичь климатических целей на 2030 год, ограничив тем самым процесс глобального потепления, выглядят весьма проблематично.

Не случайно исполнительный директор UNEP Ингер Андерсен призвала прекратить пустые разговоры и воспользоваться на предстоящем COP29 в Баку возможностью для активизации действий по борьбе с изменением климата, что называется, здесь и сейчас. То есть заложить основу для более значительных, определяемых на национальном уровне вкладов (NDC), после чего приложить максимум усилий, чтобы выйти к 2030 году на путь 1,5°C.

Если же текущие обязательства стран, подписавших Парижское соглашение, не будут изменены, человечество в этом столетии ждет в лучшем случае глобальное потепление на 2,6°C, что потребует в будущем весьма дорогостоящего и масштабного удаления из атмосферы углекислого газа.

Азербайджану для достижения к 2050 году чистого нулевого уровня выбросов необходимы инвестиции в размере 200 миллиардов долларов

На данный момент все еще сохраняется возможность выйти на траекторию потепления в пределах 1,5°C. Правда, это потребует беспрецедентной мобилизации научных, технических и финансовых ресурсов стран, причем основная нагрузка должна лечь на крупнейших эмитентов G20, играющих ведущую роль в мировой экономике.

К примеру, Азербайджану для достижения к 2050 году чистого нулевого уровня выбросов необходимы инвестиции в размере 200 миллиардов долларов. Чтобы вырабатывать более 40 гигаватт-часов солнечной и ветровой энергии, а это в пять раз больше всей установленной ныне энергетической мощности Азербайджана.

Ожидается, что в 2050 году потребление электроэнергии в Азербайджане увеличится втрое и достигнет 89 тераватт-часов против нынешних 33 тераватта. Вот почему азербайджанское правительство так спешит с внедрением энергосберегающих технологий и вводом в строй новых мощностей альтернативной энергии.

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