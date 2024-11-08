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Адвокат Трампа угрожает генпрокурору Нью-Йорка

ВИДЕО
15:09 1341

Адвокат новоизбранного президента США Дональда Трампа Майк Дэвис записал видео с угрозами в адрес генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

«Только попытайся продолжать (обвинения) в адрес Дональда Трампа. В этот раз мы не шутим. Мы поместим твою жирную за….цу в тюрьму по обвинению в заговоре, я обещаю тебе это. Подумай дважды, прежде чем нарушать конституционные права Дональда Трампа или любого другого американца. Этого больше не повторится», - сказал Дэвис.

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