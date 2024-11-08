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Из Украины в страны Южного Кавказа отправляли наркотики

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15:15 862

Cлужба безопасности Украины и Национальная полиция задержали в Украине руководителей международного наркосиндиката.

Изъяты наркотики на 20 млн грн (около $485 тыс). Наладил «бизнес» 22-летний одессит, привлекая собственного деда и еще несколько десятков сообщников.

В семи регионах Украины разоблачены 17 членов группировки и ликвидированы две нарколаборатории. Ежемесячно «химики» изготавливали более 100 кг наркотиков, в том числе особо опасные психотропы - PVP и мефедрон. Сбывали товар оптом в Европу и на Южный Кавказ под видом детских игрушек и продуктов питания.

В то же время дельцы наладили поставки в Украину ЛСД, кокаина, МДМА и каннабиса. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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