От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев

Организация Тюркских Государств - уникальная евразийская структура. В лице Венгрии она имеет собственный выход на пространство Евросоюза. Турция – это ее технологический лидер, крупнейший рынок и промышленный парк на границе ЕС и Ближнего Востока, обладающий глубоководными портами с выходом в мировой океан, Азербайджан - наиболее сильный и мотивированный в военном отношении субъект, владеющий регионом "Каспийского перекрестка", а Казахстан с Узбекистаном – мощный экономический фундамент в связке с промышленным потенциалом. Цвет крови и вкус экономики На перспективном старте находится также Кыргызстан, "младший брат" в тюркской семье, обладающий неоспоримыми преимуществами в сфере горнорудной промышленности, транспорта, туризма и в системе торгово-промышленной кооперации Китая со странами СНГ/ЕАЭС.

И вот в Бишкеке состоялся 11-й Саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). В этом году исполнилось пятнадцать лет Нахчыванскому соглашению, которое и заложило основу интеграционной организации тюркского мира. Объем экономики входящих в ОТГ стран достигает 1,4 триллиона долларов (ВВП группы ОТГ по номиналу в основном за счет экономики Турции). При этом объем взаимной торговли за десять лет вышел на устойчивое плато 45-50 миллиардов долларов в год, а в перспективе ближайших семи лет ожидается доведение взаимного объема торговли до 90 миллиардов долларов. Торговая экономика ОТГ формируется связками двух подгрупп - Турция-Азербайджан (7,5 миллиарда долларов) и Казахстан-Узбекистан (4,4 миллиарда). Два эти ядра "сшиваются" торговым потоком Турция - Казахстан через транспортные коммуникации Азербайджана и Южного Кавказа. В свою очередь, Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров, и в десятку основных инвесторов Казахстана с объемом двусторонней торговли в шесть миллиардов долларов. Чем запомнился Бишкек? Прежде всего принятыми структурными решениями. Был принят Устав тюркского мира, который позволит сообществу "общих корней" превратиться в полноценную международную структуру. В результате большинство стран "тюркской пятерки" уже получили или вскоре получат статус страны-партнера БРИКС. Кроме того, следует отметить решение о назначении заместителей генсека ОТГ и принятие положения о Постоянных представителях в странах ОТГ и других международных структурах.

Следует признать, что собственно культура, а также все элементы от фольклора до политики кодируется и описывается языком. Так что многоязычие и этническая многосоставность тюркских государств являются превосходным коммуникационным ресурсом. В то же время корневые смыслы цивилизации передаются и сохраняются только тем языком, которым они были впервые описаны. Именно так поддерживается связь времен от прошлого к событиям будущего, именно это способствует рождению новых смыслов. Более того, войны за язык, как пространство глубинных смыслов и национальной культуры, не уходят в историю. Что, собственно, мы видим по существу причин российско-украинского конфликта. В этой связи эксперты ОТГ подготовили к бишкекскому саммиту меморандум "О взаимопонимании относительно разработки "Большой тюркской языковой модели" ОТГ". Уже сделаны определенные коллективные наработки по созданию общего алфавита, состоящего из 34 букв. Часть процесса согласования проводилась в Баку, далее эту работу продолжит Кыргызстан, который примет эстафету председательства в ОТГ от Казахстана. Что же с финансовым и валютным регулированием? В Бишкеке был подписан меморандум "О создании Совета центральных (национальных) банков государств-членов ОТГ". Взаимодействие Центробанков стран ОТГ приведет ряд ключевых структур к регулированию экономического взаимодействия. Дело в том, что Центральные банки стран ОТГ регулируют в числе прочего системы трансграничных платежей, что весьма актуально в свете вторичных антироссийских санкций, которыми могут быть обременены субъекты экономической деятельности стран тюркского сообщества, которых объединяет общее направление экспорта товаров первого и второго передела (уже не только аграрного) в сторону потребительских и отраслевых рынков Российской Федерации.